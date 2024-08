Comment savoir si les ETF Bitcoin sont bullish sur le marché ?

Depuis le lancement des ETF Bitcoin spot aux États-Unis, les institutionnels acquièrent de plus en plus de BTC. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire et laisse place à des opportunités d'investissement. Encore faut-il avoir les outils nécessaires pour connaitre les tendances des ETF Bitcoin spot. Voici 3 outils gratuits pour découvrir si les investissements institutionnels sont bullish ou bearish sur les ETF BTC spot.

Cet article est réservé aux abonnés Cet article est réservé aux abonnés

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/comment-savoir-etf-bitcoin-bullish-marche/