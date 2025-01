Coinbase assignée à comparaître par la CFTC vis-à-vis de Polymarket — Qu’est-ce que cela signifie ?

Dans le cadre d'une enquête sur Polymarket, la CFTC a assigné l'exchange de cryptomonnaies Coinbase à comparaître pour fournir des informations. Que savons-nous ?

La CFTC assigne Coinbase à comparaître dans une enquête sur Polymarket

Mercredi soir, le développeur Ethereum (ETH) Eric Conner a partagé une copie d’écran d’un mail de Coinbase sur X, dans lequel la plateforme de cryptomonnaie annonce avoir été assignée à comparaître par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dans le cadre d’une enquête sur Polymarket.

Ainsi, le mail en question explique à l’intéressé que des informations relatives à son compte pourraient être transmises à l’agence gouvernementale, sauf indication contraire à la fin de la journée du 15 janvier :

Nous vous écrivons pour vous informer que Coinbase a reçu une assignation à comparaître dans l’affaire susmentionnée pour la recherche d’informations générales sur les clients, qui incluent des informations relatives à votre compte. Aucune action n’est requise de votre part, mais Coinbase peut être tenue d’envoyer des informations relatives à votre compte à la Commodity Futures Trading Commission en réponse à l’assignation à moins que Coinbase ne soit officiellement notifié […] le 15 janvier 2025 par une requête en annulation ou un autre dépôt légal qui empêche Coinbase de partager ces informations.

En parallèle, une source proche du dossier a confirmé à nos confrères de Decrypt qu’une assignation à comparaître avait bel et bien été adressée à Coinbase. De son côté, la plateforme de cryptomonnaie a précisé que lors de telles demandes émanant d’un gouvernement, elle pouvait aussi bien coopérer si ladite demande était légitime, que s’y opposer totalement ou en partie si elle était « juridiquement insuffisante ».

S’il semble clair qu’ici, il s’agit bel et bien de Polymarket qui fait l’objet d’une enquête de la CFTC et non de Coinbase, la plateforme de marché prédictif n’a pas encore commenté la situation pour le moment.

En outre, cette affaire n’est pas sans rappeler la perquisition du domicile de Shayne Coplan, le PDG de Polymarket, il y a maintenant 2 mois. Cela faisait suite à la victoire de Donald Trump et cette action a été perçue comme une tentative de déstabilisation.

En août dernier, rappelons également que 8 sénateurs démocrates, dont Elizabeth Warren, avaient écrit à la CFTC pour tenter de faire interdire les paris politiques aux États-Unis, ce qui incluait implicitement Polymarket.

Désormais, il s’agira de rester attentif aux prochains éléments sur cette enquête, pour tenter de comprendre plus précisément de quoi il en retourne.

Sources : X, Decrypt

