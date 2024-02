La capitalisation totale des cryptomonnaies dépasse désormais les 2 000 milliards de dollars

Vous avez dit bull run ? La capitalisation totale des cryptomonnaies vient de passer au-dessus du seuil symbolique des 2 000 milliards de dollars, portée par l'envolée des prix. Qu'est-ce qui se joue en ce moment ?

La capitalisation totale des cryptomonnaies s’envole

La capitalisation totale des cryptomonnaies n’avait pas atteint ce seuil depuis avril 2022, et le début du long « hiver des cryptos ». Elle est en hausse nette depuis la fin de l’année 2023, et a atteint le seuil hautement symbolique des 2 000 milliards de dollars cette semaine :

Progression de la capitalisation des cryptomonnaies depuis 2023

Cela est bien sûr dû en grande partie à la percée notable du Bitcoin (BTC), qui est repassé au-dessus des 50 000 dollars ces derniers jours, et s’approche actuellement des 52 000 dollars, un niveau clé qu’il a brièvement franchi.

La plus grande cryptomonnaie représente à elle seule 1 000 milliards de dollars de capitalisation, soit une dominance qui s’élève en ce moment à 50 %. Le Bitcoin reste donc très nettement le roi des cryptomonnaies.

Les altcoins également à la fête

Pour autant, les autres cryptomonnaies sont également en nette progression cette semaine. Sur les 7 derniers jours, l’Ether (ETH) affiche ainsi +15 %. Le SOL de Solana, en vogue en ce moment, progresse de 14 % sur la même période. Dans le top 10, c’est cependant l’AVAX d’Avalanche qui progresse le plus nettement, avec +21 %.

Cet enthousiasme se reflète par ailleurs dans les actions des sociétés cryptos. Coinbase (COIN) est particulièrement en vogue, avec une action qui a bondi de 13 % hier. C’est aussi le cas des entreprises de mining comme CleanSpark (CLSK) et Riot Platforms (RIOT), dont les actions progressent de 11 à 12 %.

Le sentiment sur les marchés est donc nettement optimiste, et ce depuis que les ETF Bitcoin spot ont été approuvés. La tendance durera-t-elle ? Pour beaucoup l’espoir est de voir la plus grande cryptomonnaie regagner son plus haut niveau historique, à 69 000 dollars.

Source : CoinGecko

