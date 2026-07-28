Brésil : les flux crypto transfrontaliers dépassent désormais les capitaux traditionnels, selon le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) alerte sur l’ampleur des flux crypto transfrontaliers au Brésil, désormais plus dynamiques que les flux de capitaux traditionnels. Il appelle à un renforcement urgent de la surveillance

le 28 juillet 2026 à 20:00.

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Marine Debelloir

Brésil : les flux crypto transfrontaliers dépassent désormais les capitaux traditionnels, selon le FMI

Des flux transfrontaliers désormais dominés par les stablecoins

Selon l’évaluation de la stabilité du système financier publiée en juillet par le FMI, les flux crypto transfrontaliers du Brésil augmentent de manière constante depuis 2017. Ils dépassent désormais les volumes de capitaux traditionnels.

Les stablecoins adossés au dollar sont le principal moteur, ils sont utilisés à la fois par les entreprises et les particuliers. Selon le FMI, leurs avantages en termes d’efficacité et de fiscalité attirent les utilisateurs.

Le FMI souligne que ces achats de stablecoins réagissent deux à trois fois plus fortement aux chocs mondiaux que les investissements de portefeuille classiques ou les flux d’investissements directs étrangers. Autrement dit, leur niveau de dépendance aux marchés mondiaux est nettement supérieur à celui des flux de capitaux traditionnels.

💡 Notre guide - Tout comprendre aux stablecoins

L’institution pointe par ailleurs des « lacunes persistantes » concernant la protection des actifs des clients, les règles d’émission de stablecoins et les dispositifs de lutte contre la criminalité financière.

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Bien que les risques systémiques pour la stabilité financière liés aux cryptomonnaies semblent actuellement contenus, la croissance rapide de l'activité crypto, notamment des stablecoins, justifie une surveillance étroite.

Le FMI recommande donc un renforcement des protocoles de déclaration, des règles plus claires de conservation et de ségrégation des actifs, ainsi qu’une coopération accrue avec les superviseurs étrangers.

Malgré l’inquiétude du FMI, cela souligne donc l’attrait considérable des stablecoins pour les transferts internationaux. Plus rapides, plus flexibles et moins onéreux que les transferts bancaires, ils ont sans surprise séduit les utilisateurs.

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Source : FMI

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