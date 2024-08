La blockchain TON, associée à l'application Telegram, a subi une panne de plusieurs heures

Les temps sont durs pour The Open Network (TON), la blockchain conçue par l'équipe derrière l'application de messagerie Telegram. Hier soir, aux alentours de 20 heures, les données montraient que la blockchain TON avait cessé de produire de nouveaux blocs, signe qu'une panne venait de débuter.

👉 Pour en savoir plus – The Open Network (TON), la blockchain taillée pour l'application Telegram

Rapidement, les exchanges à l'instar de Binance ou encore Bybit Exchange ont temporairement suspendu toute transaction depuis et vers cette blockchain. Sur X, TON a confirmé qu'il s'agissait bien d'une panne, et non d'une attaque informatique, affirmant que son réseau connaissait « une perturbation dans la production de blocs ».

TON Blockchain is currently experiencing a disruption in block production.

The issue is occurring due to the abnormal load currently on TON. Several validators are unable to clean the database of old transactions, which has led to losing the consensus.

TON Core has issued a call…

— TON 💎 (@ton_blockchain) August 28, 2024