Bitvavo lance la vente à découvert (short selling) : comment transformer la baisse des cryptos en opportunité ?

Marre de voir votre portefeuille fondre dès que le marché vire au rouge ? Bitvavo introduit la vente à découvert (short selling), une fonctionnalité qui vous permet de profiter des phases de baisse. Découvrez pourquoi l'offre de Bitvavo change la donne.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec (en savoir plus)

Le Short Selling : comment gagner quand les prix chutent ?

Traditionnellement, l’investisseur crypto n’a qu’un seul objectif : acheter bas pour revendre plus haut. La vente à découvert, ou short selling, inverse ce mécanisme. Concrètement, au lieu de parier sur la hausse des prix, vous pariez sur leur baisse et empochez des gains si celui se produit.

Le principe est simple : vous empruntez une cryptomonnaie à Bitvavo pour la vendre immédiatement au prix actuel. Si le cours baisse comme prévu, vous la rachetez moins chère pour la rendre à Bitvavo et vous empochez la différence. Cependant, si le cours augmente, vous devrez racheter la cryptomonnaie à un prix plus élevé et vous subirez une perte.

La vente à découvert est l'outil idéal pour ne plus rester spectateur pendant un bear market ou pour protéger la valeur globale de votre portefeuille sans avoir à liquider vos positions de long terme.

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Exemple concret : Imaginez que vous anticipiez une baisse du Bitcoin alors qu'il s'échange à 100 000 €. Avec 1 000 € de garantie, Bitvavo vous prête 0,01 BTC que vous vendez immédiatement.

Si le prix chute à 90 000 €, vous rachetez ces 0,01 BTC pour seulement 900 €. Après avoir rendu l'emprunt, vous réalisez donc un bénéfice brut de 100 € (soit 10 % de gain) grâce à la baisse.

À l'inverse, si le prix grimpe à 110 000 €, vous devrez racheter le Bitcoin plus cher, entraînant une perte déduite de votre garantie.

Pourquoi choisir Bitvavo pour shorter le marché ?

Bitvavo a conçu ce produit avec une approche axée sur la protection de l'utilisateur, loin de la complexité des produits dérivés à haut risque. Voici ce qui fait la différence :

Accessibilité maximale : Vous pouvez tester cette stratégie à partir de 10 € seulement. C'est idéal pour se familiariser avec le mécanisme sans prendre de gros risques ;

: Vous pouvez tester cette stratégie à partir de 10 € seulement. C'est idéal pour se familiariser avec le mécanisme sans prendre de gros risques ; Absence d'effet de levier : Les positions sont isolées. Contrairement aux plateformes utilisant des futures (contrat à termes), vous ne risquez pas de pertes exponentielles. Votre perte maximale est strictement limitée au montant de votre garantie en euros ;

: Les positions sont isolées. Contrairement aux plateformes utilisant des futures (contrat à termes), vous ne risquez pas de pertes exponentielles. Votre perte maximale est strictement limitée au montant de votre garantie en euros ; Large choix de cryptos : Le service est déjà disponible pour plus de 15 cryptomonnaies majeures, dont le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) ou encore Ripple (XRP) ;

: Le service est déjà disponible pour plus de 15 cryptomonnaies majeures, dont le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) ou encore Ripple (XRP) ; Une transparence totale sur les frais : Avant l'ouverture d'un short sur Bitvavo, vous visualisez immédiatement les frais de trading standards (Maker/Taker) et les frais d'emprunt (calculés à l'heure selon la crypto). Notez que des frais de 2 % s'appliquent en cas de liquidation automatique de votre position, mais qu'il est possible de les éviter en fermenant manuellement la position.

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Comment ouvrir un short sur Bitvavo ?

La plateforme a rendu le processus extrêmement intuitif, que vous soyez sur mobile ou sur ordinateur. Avant de commencer, Bitvavo vous demandera de remplir un court quiz de connaissances. C'est une étape qui garantit que vous comprenez bien les mécanismes et les risques de la vente à découvert avant de valider votre première transaction.

Une fois cette étape franchie, voici comment procéder selon l'interface :

Via l’application mobile Bitvavo

C’est la méthode la plus simple pour réagir rapidement au marché :

Appuyez sur le bouton bleu « Trade » (avec les deux flèches) en bas de votre écran.

Sélectionnez l'option « Vendre à découvert ».

Choisissez l'une des cryptomonnaies éligibles (BTC, ETH, SOL, etc.).

Indiquez le montant de votre garantie en euros.

Vérifiez l'aperçu de votre position, les frais associés, puis confirmez.

Via l’interface Bitvavo Pro (Web)

Pour les traders qui préfèrent une vue détaillée avec graphiques, l'interface Pro de Bitvavo propose un accès direct au short selling :

Rendez-vous sur la cryptomonnaie de votre choix.

Dans le module de passage d'ordre, vous verrez deux onglets : « Trade » (pour l'achat classique) et « Short ».

Cliquez sur « Short » et saisissez le montant que vous souhaitez engager.

Le système calcule automatiquement la taille de votre position en fonction de votre garantie et des frais.

👉 Pour en savoir plus, consultez l'article explicatif de Bitvavo sur la vente à découvert et son fonctionnement

Les risques et particularités à connaître sur la vente à découvert

Bien que la vente à découvert soit intéressante pour profiter de la baisse des cryptos, elle comporte des risques plus importants qu’un achat classique. Voici les points de vigilance essentiels pour protéger votre capital :

L'exposition à la volatilité : Le marché des cryptomonnaies peut réagir brutalement. Si le cours d'une cryptomonnaie monte en flèche alors que vous pariez sur sa baisse, vos pertes peuvent s'accumuler très rapidement ;

: Le marché des cryptomonnaies peut réagir brutalement. Si le cours d'une cryptomonnaie monte en flèche alors que vous pariez sur sa baisse, vos pertes peuvent s'accumuler très rapidement ; Le mécanisme de liquidation : Bitvavo surveille en permanence votre ratio de marge. Si le marché évolue trop en votre défaveur et que votre garantie devient insuffisante pour couvrir la position, la plateforme procédera à une liquidation automatique. Ce filet de sécurité ferme votre position sans préavis pour éviter que vous ne perdiez plus que votre mise, mais il entraîne des frais de liquidation de 2 %

: Bitvavo surveille en permanence votre ratio de marge. Si le marché évolue trop en votre défaveur et que votre garantie devient insuffisante pour couvrir la position, la plateforme procédera à une liquidation automatique. Ce filet de sécurité ferme votre position sans préavis pour éviter que vous ne perdiez plus que votre mise, mais il entraîne des frais de liquidation de 2 % ;

La perte de capital : Bien que Bitvavo limite votre risque au montant de la garantie engagée (vous ne pouvez pas avoir un solde négatif), vous devez être conscient que vous pouvez perdre l'intégralité de cette garantie si votre stratégie échoue ;

: Bien que Bitvavo limite votre risque au montant de la garantie engagée (vous ne pouvez pas avoir un solde négatif), vous devez être conscient que vous pouvez perdre l'intégralité de cette garantie si votre stratégie échoue ; Les coûts de détention : Contrairement à un achat spot où vous détenez les cryptomonnaies, garder une position courte ouverte engendre des frais d'emprunt accumulés à l'heure. Sur le long terme, ces coûts peuvent peser sur la rentabilité finale.

En raison de tous ces risques, la vente ne convient pas à tous les profils d'investisseurs. Pour débuter sereinement, il est recommandé d'essayer le short selling avec de petits montants pour comprendre tous les mécanismes associés, de surveiller régulièrement vos positions pour éviter une liquidation automatique et également de vous donner des objectifs réalistes.

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👉 Lisez aussi notre avis sur Bitvavo pour tout savoir sur cette plateforme

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