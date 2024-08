Bitcoin et pivot de la FED : 7 cas sont possibles – L'analyse technique de Vincent Ganne

Alors que le pivot de la Réserve Fédérale (FED) est attendu le mercredi 18 septembre, plusieurs paramètres sont à considérer afin de bien anticiper l’impact en termes de tendance sur le cours du bitcoin.

BTC & pivot de la FED, voici les 7 cas de figure possibles

Alors que le marché attend lors de la première semaine de septembre, toutes les statistiques US les plus importantes au sujet du marché du travail des États-Unis, la haute finance se projette toujours sur un pivot de la FED lors de la décision de politique monétaire du mercredi 18 septembre prochain. L’hésitation du marché porte sur le nombre de baisses de taux, 1 (25 bps) ou 2 baisses de taux d’un seul coup (50 bps).

La doxa envisage que le pivot de la FED soit un facteur fondamental haussier pour le marché actions et par effet de corrélation, haussier pour le cours du bitcoin et des altcoins.

Ce consensus est largement dans l’erreur car il ne prend pas en compte les paramètres du pivot et les combinaisons fondamentales possibles qui mènent à ce changement de politique monétaire de la FED.

Les paramètres du pivot sont le taux d’inflation et le taux de chômage aux États-Unis et il existe des cas de figure où le pivot pourrait avoir un impact de krach boursier sur les actions et le cours du BTC.

Je vous propose donc de regarder le tableau qui se trouve ci-dessous.

Ce tableau dévoile les 7 cas de figure possibles de pivot de la FED et l’impact en termes de tendance à envisager sur le marché actions, le BTC et le marché obligataire.

Vous devez bien garder à l’esprit que ces paramètres vont décider de la raison du pivot de la FED et du nombre et du rythme de baisses de taux ces 12 prochains mois. Alors que la désinflation est bien engagée, ce sont les statistiques de l’emploi US (surtout le rapport NFP) qui vont avoir un impact dominant sur la nature du pivot de la FED et sur la tendance à venir du cours du bitcoin.

La semaine prochaine voit la publication du très attendu rapport NFP du vendredi 6 septembre pour évaluer la probabilité d’une récession aux États-Unis. Si la FED devait pivoter pour une récession économique, cela aurait un impact baissier sur le BTC.

Afin d’obtenir le bull run que nous attendons tous, il est obligatoire que la FED pivote pour l’un des 5 bonnes raisons (sur 7) décrites ci-dessous.

Tableau croisé réalisé par Vincent Ganne et qui dévoile les 7 cas de figure possibles pour le marché actions (corrélé au BTC) et marché obligataire selon la nature du pivot de la FED

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Bitcoin, la libération haussière est attendue pour le mois d’octobre

Cela fait bientôt 7 mois que le cours du bitcoin est enfermé dans une phase de transition latérale sous son record historique. Le marché subit les conséquences d’avoir pris trop d’avance en début d’année en se présentant à son ATH plusieurs semaines avant le halving.

Quand le BTC va-t-il enfin dépasser son ATH ? Cela pourrait être sur les mois d’octobre et novembre 2024 avec une saisonnalité particulièrement favorable sur ces 2 mois de l’année.

📈 Vous souhaitez avoir chaque matin l’avis de trading de Vincent Ganne sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptoast Research ! Satisfait ou remboursé pendant 15 jours alors n’hésitez plus !

Tableau qui décrit la performance moyenne du BTC selon les mois de l’année

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Coinglass

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.