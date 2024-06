Bitcoin et Ethereum seraient l'or et le pétrole numériques, selon l'ICBC, la plus grande banque du monde

Dans leur dernière étude, la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), la plus grande banque du monde, déclare que Bitcoin surpasse l'or dans ses caractéristiques monétaires, et met également en avant les qualités de programmabilité d'Ethereum.

La plus grande banque du monde avance que Bitcoin est meilleur que l'or

Alors que le sujet des cryptomonnaies devient de plus en plus politisé à travers le monde, que de nombreuses entreprises allouent une partie de leur capital à Bitcoin, et que certaines des plus grandes banques se montrent optimistes à l'idée de fournir des cryptomonnaies à leurs clients, c'est aujourd'hui au tour de la banque chinoise ICBC de se positionner sur le sujet.

La Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), la plus grande banque du monde, a récemment publié une étude intitulée « Analyse macroéconomique approfondie – La division et l'intégration de la monnaie numérique », un document qui vante les qualités de Bitcoin et d'Ethereum.

Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez le gestionnaire d'actifs étatsunien VanEck, l'a partagé dans une publication sur X :

Chinese SOE banks keep writing love letters to #bitcoin and #ethereum.

« Les banques d'État chinoises continuent d'écrire des lettres d'amour à Bitcoin et à Ethereum. Ici, l'ICBC le qualifie de "pétrole numérique". »

Le document de l'ICBC précise que Bitcoin bénéficie d'une rareté similaire à celle de l'or grâce à un « consensus mathématique », tout en résolvant les problèmes de divisibilité, d'authentification et de transportabilité associés à l'or.

En effet, l'or a été la forme de monnaie la plus répandue dans le monde pendant plusieurs millénaires. Cependant, les civilisations ont progressivement adopté une monnaie papier adossée à ce métal précieux pour pallier ses limitations. Plus tard, pour augmenter l'inflation des monnaies, les banques centrales ont abandonné l'étalon-or, créant ainsi les monnaies fiduciaires actuelles.

Ici, l'ICBC présente Bitcoin comme un actif plus performant et pertinent que l'or, qui reste à ce jour l'actif le plus capitalisé au monde, atteignant près de 16 000 milliards de dollars.

Ethereum présenté comme le pétrole numérique

À la suite de son rapport, l'ICBC met en avant les qualités de programmabilité de la blockchain Ethereum, notamment grâce à l'introduction de smart contracts Turing-complets, rendue possible par un nouveau langage de programmation, Solidity et une machine virtuelle innovante (EVM).

En revanche, le rapport de l'ICBC souligne plusieurs limitations d'Ethereum :

Sa sécurité : le document précise que les smart contracts d'Ethereum sont très complexes et que leur utilisation augmente les risques de hack et de perte de fonds ;

: le document précise que les smart contracts d'Ethereum sont très complexes et que leur utilisation augmente les risques de hack et de perte de fonds ; Sa scalabilité : selon l'ICBC, la complexité des smart contracts conduit à une congestion du réseau, augmentant fortement les frais de transaction et limitant ainsi son adoption ;

: selon l'ICBC, la complexité des smart contracts conduit à une congestion du réseau, augmentant fortement les frais de transaction et limitant ainsi son adoption ; Sa durabilité : la banque indique que la congestion du réseau et l'impossibilité d'arrêter un smart contract Turing-complet entraînent une demande croissante en espace de bloc, ce qui augmente les frais de transaction, mais qui nécessite aussi de plus en plus de puissance de calcul et d'énergie.

À lire également dans l'actualité – ETF Ethereum spot : la SEC tarde à donner ses réponses avant le lancement

Néanmoins, la banque chinoise reste optimiste quant à la capacité des développeurs d'Ethereum à résoudre ces problèmes, notamment grâce au développement de solutions de seconde couche (layer 2).

