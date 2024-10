Le Bitcoin chuterait-il en cas de victoire de Kamala Harris ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin est en hausse de plus de 13% depuis le début du mois d’octobre et s’est approché de son record historique établi en mars dernier à 73700 dollars US. Cette hausse est-elle menacée en cas de victoire de Kamala Harris à la Présidence des Etats-Unis ?

Oui, une victoire de Kamala Harris ferait chuter le Bitcoin (à court terme SEULEMENT)

Soyons clairs : OUI, la tendance du mois de novembre sera sous l’influence directe du résultat de l’élection présidentielle aux États-Unis. Mais NON, le cycle de 4 ans de Bitcoin ne sera pas perturbé dans sa tendance de fond par cette élection et les perspectives sont massivement haussières pour l’année 2025.

Le cours du Bitcoin s’apprécie de plus de 13 % depuis le début du mois d’octobre, s’inscrivant ainsi dans le traditionnel Uptober, même si cette performance de 13 % est en retrait de la moyenne (20 %) et de la médiane (28 %) observées en octobre depuis plus de 10 ans pour le BTC.

C’est cette performance à 2 chiffres de % ce mois d’octobre 2024 qui est sous la menace directe d’une victoire de Kamala Harris à la Présidence des États-Unis. Le programme des démocrates ne dit rien contre le marché des cryptos, mais celui des républicains de Trump en a fait l’un de ses chevaux de bataille.

Faire des Etats-Unis le premier pays du monde des cryptos, créer une réserve stratégique de bitcoin, virer Gary Gensler, etc…autant de facteurs qui ont mis Bitcoin dans la catégorie des « Trump Trades ».

Retrouvez notre classement des meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

Par conséquent, une large partie des positions de trading ouvertes en spot et avec effet de levier sur Bitcoin depuis 1 mois repose uniquement sur la perspective de voir Donald Trump redevenir Président des États-Unis.

Ce n’est donc pas une victoire de Kamala Harris qui est un danger court terme pour le cours du Bitcoin, mais c’est une défaite de Trump qui se traduirait par un débouclage violent de toutes ces positions spéculatives forgées sur une victoire potentielle de Trump.

Une défaite de Trump se traduirait donc avec une haute certitude par une chute du BTC dans la première partie du mois de novembre, mais seulement à court terme.

Au-delà et surtout à partir du mois de décembre, le BTC se recalibrerait à nouveau sur son cycle haussier de fond, son cycle de 4 ans structuré autour du halving.

Pas de panique donc si BTC chute avec une victoire de Kamala, cela serait alors une opportunité, la dernière, d’acheter Bitcoin à bas prix, pour viser les 100 000 dollars d’ici le mois de février prochain, un mois très performant dans la saisonnalité historique de Bitcoin.

Évolution des chances de victoire de Donald Trump et de Kamala Harris selon Polymarket

Mais cela ne change rien aux perspectives haussières de l’année 2025

La tendance haussière de fond de Bitcoin s’articule autour de son cycle haussier de 4 ans et l’élection présidentielle n’est pas en mesure de changer quoi que ce soit à cela. Une victoire de Trump ne serait qu’un facteur d’accélération, une victoire de Kamala Harris ne serait qu’un frein de court terme.

De plus, il pourrait y avoir du bon pour Bitcoin avec une victoire de Kamala Harris, en particulier du côté des corrélations de marché. En effet, le programme des démocrates est considéré comme moins inflationniste et donc comme plus neutre en matière de taux d’intérêt et de tendance du dollar américain.

Un recul des taux du marché ces prochains mois et du dollar américain face à un panier de devises majeures seraient 2G facteurs haussiers pour le BTC.

Par conclusion, attendez-vous effectivement à une forte chute du BTC si Donald Trump perd (jusqu’à mi-novembre), mais cela serait une offrande pour se positionner bas et continuer ensuite de jouer le développement du cycle haussier de fond du BTC.

Graphique qui expose le modèle Stock-to-Flow de PlanB, illustration du cycle haussier de 4 ans du BTC dont la phase post-halving est la plus haussière

