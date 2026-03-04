Binance va délister ces 4 paires de trading spot
À compter du 6 mars, Binance va délister 4 paires de trading spot de son exchange de cryptomonnaies. Quels sont les actifs concernés ?
Binance annonce 4 délisting pour le 6 mars
Régulièrement, Binance annonce délister certaines paires de trading, soit en raison d’une actualité négative quelconque, mais le plus souvent à cause d’un manque d’activité justifiant ledit abandon.
En effet, le célèbre exchange de cryptomonnaies explique que ces choix peuvent être motivés « en raison de multiples facteurs, tels qu'une faible liquidité et un faible volume de transactions ».
Dans cette optique, Binance a donc annoncé mardi que 4 paires spot seraient retirées de la plateforme à compter du 6 mars. En l’occurrence, il s’agit des paires suivantes :
- CHZ/BNB ;
- ENA/BRL ;
- NEIRO/JPY ;
- RLC/BTC.
Ici, précisons que le BRL et le JPY font référence au réal brésilien et au yen, et non pas à des cryptomonnaies.
👉 Pour aller plus loin — Quel est notre avis sur l'exchange de cryptomonnaies Binance ?
Bien que cela ne signifie pas un arrêt de la prise en charge des cryptomonnaies sous-jacentes de cette liste, cette décision témoigne toutefois d’un intérêt en recul pour celles-ci. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le CHZ, l’ENA, le NEIRO et le RLC ont d'ailleurs respectivement chuté de 95,8 %, 92,4 %, 97,7 % et 97,6 % depuis leur plus haut historique (ATH).Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde
Source : Binance
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.