Binance va délister ces 4 paires de trading spot

À compter du 6 mars, Binance va délister 4 paires de trading spot de son exchange de cryptomonnaies. Quels sont les actifs concernés ?

Binance annonce 4 délisting pour le 6 mars

Régulièrement, Binance annonce délister certaines paires de trading, soit en raison d’une actualité négative quelconque, mais le plus souvent à cause d’un manque d’activité justifiant ledit abandon.

En effet, le célèbre exchange de cryptomonnaies explique que ces choix peuvent être motivés « en raison de multiples facteurs, tels qu'une faible liquidité et un faible volume de transactions ».

Dans cette optique, Binance a donc annoncé mardi que 4 paires spot seraient retirées de la plateforme à compter du 6 mars. En l’occurrence, il s’agit des paires suivantes :

CHZ/BNB ;

ENA/BRL ;

NEIRO/JPY ;

RLC/BTC.

Ici, précisons que le BRL et le JPY font référence au réal brésilien et au yen, et non pas à des cryptomonnaies.

👉 Pour aller plus loin — Quel est notre avis sur l'exchange de cryptomonnaies Binance ?

Bien que cela ne signifie pas un arrêt de la prise en charge des cryptomonnaies sous-jacentes de cette liste, cette décision témoigne toutefois d’un intérêt en recul pour celles-ci. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le CHZ, l’ENA, le NEIRO et le RLC ont d'ailleurs respectivement chuté de 95,8 %, 92,4 %, 97,7 % et 97,6 % depuis leur plus haut historique (ATH).

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : Binance

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.