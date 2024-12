Binance et Circle concluent un partenariat d’envergure sur l’USDC — En quoi consiste-t-il ?

Ce mercredi matin, Jeremy Allaire et Richard Teng, respectivement PDG de Circle et Binance, ont dévoilé un partenariat stratégique sur le stablecoin USDC.

À travers ce rapprochement, l’USDC doit ainsi prendre une place plus importante au sein de la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde :

Grâce à ce partenariat, Binance rendra l’USDC plus largement disponible dans l’ensemble de sa gamme de produits et services, garantissant que ses plus de 240 millions d’utilisateurs dans le monde pourront accéder et utiliser l’USDC de manière transparente pour les applications de trading, d’épargne et de paiement.