Belgique : la plateforme crypto Bit4You suspend subitement ses activités

Bit4You, la première plateforme belge d'échange de cryptomonnaies, vient de suspendre toutes ses opérations, exposant ses 41 800 clients à des pertes avoisinant les 6,5 millions d'euros. Les utilisateurs de Bit4You sont aujourd'hui dans l'incapacité de retirer leurs fonds de la plateforme.

La chute de CoinLoan entraîne celle de Bit4You

Cet arrêt brutal des activités de Bit4You fait suite à la déclaration d'insolvabilité de CoinLoan, le plus important fournisseur de services de la plateforme belge, qui a perdu sa licence en Estonie le 17 avril dernier.

En effet, CoinLoan était utilisée par les équipes de Bit4You afin de générer des intérêts avec les cryptomonnaies de leurs clients. Cette plateforme anciennement enregistrée en Estonie proposait des services similaires à Celsius Network, une plateforme qui a déclenché une cascade de difficultés pour l'écosystème des cryptomonnaies dans le monde entier.

Par ailleurs, CoinLoan avait déjà été confronté à une situation difficile lors de la faillite de Celsius Network. En juillet 2022, la plateforme avait temporairement limité les retraits de ses utilisateurs à 5 000 dollars.

Plus tard, elle avait dû faire face à une situation similaire lors de la faillite de la plateforme FTX, où elle avait de nouveau limité les retraits de ses utilisateurs. Malgré toutes ces alertes, Bit4You continuait d'utiliser les services de CoinLoan.

Selon les dirigeants de Bit4You, la moitié des actifs des clients de la plateforme, qui s'élèvent à environ 13 millions d'euros en cryptomonnaies au total, sont encore stockés chez CoinLoan.

Dans son communiqué, l'équipe de Bit4You assure avoir procédé à la suspension des opérations au travers de la plateforme afin de :

« Préserver au mieux les intérêts de nos clients et par souci d’équité [...]. »

Y a-t-il un espoir pour les utilisateurs de Bit4You ?

Pour tenter de remédier à cette situation, la plateforme belge a pris des mesures pour tenter de récupérer les cryptomonnaies stockées chez CoinLoan. Pour ce faire, elle a mandaté un avocat bruxellois, David Szafran de CEW & Partners, et est en contact avec des avocats estoniens.

Auprès de nos confrères de l'Écho, le président du conseil d'administration de Bit4You Bernard Lemercier a ajouté :

« Notre objectif est de traiter tous nos clients de manière équitable. La priorité est qu'ils récupèrent leurs investissements, si possible en totalité, ou au moins en partie. »

De plus, désormais, Bernard Lemercier et Michel De Kemmeter (administrateur) assurent seuls les opérations de l'entreprise. En effet, le PDG et le directeur financier de Bit4You ont présenté leur démission ce lundi, de même que 6 des 8 membres du conseil d'administration.

Il est indéniable que la mission de Bernard Lemercier et Michel De Kemmeter sera difficile, et que les clients de Bit4You pourraient ne jamais revoir leurs cryptomonnaies.

Source : Communiqué de Bit4You, L'Écho

