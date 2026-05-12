Avis Homaio : la plateforme pour investir dans les quotas carbone

Homaio permet aux particuliers d'investir dans les quotas carbone européens (EUA), un marché jusqu'ici réservé aux institutionnels. Alliant rendement financier et impact climatique réel, cette fintech française séduit par sa simplicité et sa transparence. Mais que vaut réellement cet investissement atypique ? Voici notre avis complet sur Homaio en 2026.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Homaio (en savoir plus)

Qu'est-ce qu'Homaio ?

Homaio est une fintech française fondée en 2023 par Valentin Lautier, ancien consultant en stratégie. Sa mission est de rendre accessible aux particuliers le marché des quotas carbone européens, un marché historiquement réservé aux industriels et aux investisseurs institutionnels.

Concrètement, Homaio permet d'acheter, de revendre et même de détruire définitivement des quotas d'émission. La plateforme donne accès aux quotas européens (EUA) dans le cadre du Système d'Échange de Quotas d'Émission de l'Union européenne (SEQE-UE), mais aussi aux quotas britanniques (UKA) liés au marché carbone du Royaume-Uni.

Mais de quoi parle-t-on exactement ? À ne pas confondre avec un crédit carbone, un quota carbone, c'est un permis d'émettre une tonne de CO₂, délivré dans un cadre réglementaire strict. Depuis 2005, l'Union européenne impose un plafond d'émissions aux industries les plus polluantes. Ce plafond est distribué sous forme de quotas : les entreprises qui polluent au-delà doivent en acheter, celles qui émettent moins peuvent en revendre.

Et surtout, le nombre de quotas disponibles diminue chaque année, ce qui rend cet actif de plus en plus rare. En effet, les quotas carbone partagent une mécanique fondamentale avec le Bitcoin : la rareté organisée. Si le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités avec une émission divisée par 2 tous les 4 ans, la loi européenne impose elle aussi une réduction mécanique et annuelle du nombre de quotas. Cet actif suit donc la même logique d'offre déflationniste que le Bitcoin face à une demande structurelle, faisant du quota carbone une forme de rareté programmée par la loi.

Ce qui rend cet actif intéressant pour les investisseurs, c'est qu'il combine plusieurs atouts : un rendement annuel moyen supérieur à 25 % sur la dernière décennie (le prix des EUA a été multiplié par 10 en 10 ans), une faible corrélation avec les marchés traditionnels (actions, obligations, matières premières) et un impact climatique réel et mesurable.

🎁 Réduisez vos frais ! En utilisant le code CRYPTOAST lors de votre inscription sur Homaio , vos frais d'entrée passent de 2 % à 1 % (peu importe le montant investi), vos frais de gestion annuels passent de 1,5 % à 1 % et la durée de détention minimale est réduite de 6 mois à seulement 3 mois.

L'avis de Cryptoast sur Homaio

Homaio propose un produit d'investissement véritablement original. Il ne s'agit pas d'un énième fonds ESG ou d'un ETF « vert » aux contours flous : ici, vous achetez directement des quotas carbone, un actif tangible dont l'impact climatique est mesurable. Chaque quota acheté est retiré du marché, ce qui signifie concrètement moins de droits de polluer pour les industriels.

Autre particularité importante : Homaio fonctionne en réplication physique. La plateforme achète et détient réellement les quotas pour votre compte, enregistrés au Registre européen du SEQE. Pas de produits dérivés, pas de montage complexe : vous savez exactement dans quoi va votre argent.

Du côté de la plateforme en elle-même l'interface est claire et épurée, le tableau de bord permet de suivre son portefeuille et ses plus-values latentes, et le simulateur d'impact est un vrai plus pour se projeter. On apprécie la possibilité de fixer des alertes de prix et surtout la fonctionnalité de destruction de quotas, un parti pris fort et cohérent avec la mission de la plateforme.

Sur la sécurité, Homaio s'appuie sur Aether Financial Services (agréé ACPR) pour la protection des investisseurs, communique chaque émission de titre à l'AMF, et enregistre les quotas au Registre européen administré par la Caisse des Dépôts. L'ensemble des sociétés du groupe et de ses partenaires est enregistré dans l'Union européenne.

Seuls petits bémols : le ticket d'entrée est de 1 000 € minimum (toutefois abaissé à 100 € d'ici la fin de l'année) et la détention minimale est de 6 mois (3 mois avec le code CRYPTOAST).

👉 Dans l'ensemble, l'avis de Cryptoast sur Homaio est positif. La plateforme ouvre l'accès à un marché réglementé et structurellement haussier avec un vrai impact climatique. C'est un excellent complément de diversification pour les investisseurs patients ou à la recherche d'un actif décorrélé du reste du marché.

L'avis de Cryptoast sur Homaio :

Notre note

4,6/5

Investissez dans les quotas carbone à frais réduits avec le code CRYPTOAST

Avantages et inconvénients d'Homaio

🟢 Avantages 🔴 Inconvénients Accès à un marché réservé aux institutionnels Investissement minimum de 1 000 € Actif structurellement haussier (offre en baisse chaque année) Détention minimale de 6 mois (3 mois avec le code CRYPTOAST) Impact climatique réel et mesurable Quelques risques à connaître avant d'investir Pas de frais de sortie / Plateforme accessible à tous / Possibilité de détruire définitivement ses quotas /

Le marché des quotas carbone : comprendre l'actif avant d'investir

Le SEQE-UE est le marché du carbone le plus important au monde avec un volume d'échange annuel de près de mille milliards d'euros. Son mécanisme central repose sur la contraction programmée de l'offre : le plafond de quotas diminue chaque année selon un facteur fixé par la réglementation (4,3 % par an jusqu'en 2027, puis 4,4 % à partir de 2028). Cette raréfaction prévisible et irréversible crée une pression haussière structurelle sur les prix à long terme.

Toutefois, les quotas carbone restent particulièrement volatils. Les chocs géopolitiques, les variations des marchés de l'énergie et les décisions politiques européennes provoquent des phases de volatilité. Par exemple, début 2026, le cours des EUA a atteint 90,5 €/t en janvier avant de corriger vers les 62,6 € à la mi-mars sous l'effet de pressions politiques de certains États membres.

De son côté, le système d'échange de quotas d'émission de carbone du Royaume-Uni (UK ETS) fonctionne sur le même principe que le SEQE-UE, mais de manière indépendante depuis le Brexit. Le Royaume-Uni a mis en place son propre système d'échange de quotas d'émission avec son propre plafond et son propre calendrier de réduction. Ce marché, accessible sur Homaio dès le mois de juin, est plus petit que son homologue européen, mais suit une dynamique similaire.

Au-delà du SEQE-UE et de l'UK ETS, il existe environ 30 systèmes ETS opérationnels dans le monde, et une dizaine sont en cours de développement ou en phase pilote.

Le fonctionnement d'Homaio est relativement simple à comprendre, même si l'actif sous-jacent peut sembler complexe au premier abord.

Lorsque vous investissez via Homaio, vous souscrivez à des obligations émises par Homaio Carbon Holdings SA. Chaque obligation est adossée à un quota carbone réel, détenu physiquement par Homaio et enregistré au Registre européen du SEQE. C'est une correspondance 1 pour 1 : un quota acheté = une obligation en portefeuille.

Par exemple, si vous souhaitez investir 1 000 € et que le quota s'échange à environ 70 €, vous ferez l'acquisition de 14 obligations. La valeur de votre portefeuille fluctue ensuite en fonction du cours des quotas carbone sur le marché.

Le jour où vous souhaitez revendre, Homaio remet vos quotas sur le marché et vous restitue la somme correspondante à la valeur du moment. La liquidité est bien gérée : Homaio assure le rachat de vos obligations lorsque vous souhaitez sortir.

Investissez dans les quotas carbone à frais réduits avec le code CRYPTOAST

Homaio propose également une fonctionnalité unique : la possibilité de détruire définitivement vos quotas. En choisissant cette option, vous retirez des quotas du marché de manière irréversible. Les industriels disposent alors de moins de droits pour polluer, ce qui renchérit le coût du carbone et accélère la décarbonation. C'est un parti pris qui distingue clairement Homaio de la plupart des produits d'investissement responsables.

👉 Visitez la plateforme Homaio pour en savoir plus sur les quotas carbone

Les actifs disponibles sur Homaio

La plateforme propose actuellement 3 produits distincts 👇

Les quotas d'émission européens (EUA) – C'est le produit phare d'Homaio. Vous investissez dans les quotas du SEQE-UE, avec un rendement historique de 16 à 25 % par an et un impact direct sur la réduction des émissions européennes (-48 % d'émissions de CO₂e dans les secteurs couverts depuis la création du système).

Les quotas d'émission britanniques (UKA) – Même logique, appliquée au marché carbone du Royaume-Uni. Le rendement attendu est de 10 à 15 % par an. Ce produit est actuellement accessible sur liste d'attente et devrait sortir au début de l'été 2026.

Le Carbon Spread (prochainement) – Un produit d'épargne qui permet de gagner des intérêts sur ses liquidités (environ 3 % par an) tout en contribuant à retenir des quotas hors du marché. Ce produit sera prochainement lancé par Homaio.

Le simulateur d'Homaio

Homaio met à disposition un simulateur pour vous permettre de visualiser la performance potentielle de votre investissement sur différents horizons (1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans), en choisissant le montant et le type d'actif (EUA ou UKA).

Par exemple, pour un investissement de 1 000 € en quotas européens sur 5 ans, le simulateur projette un portefeuille d'environ 1 839 €, soit une performance estimée d'environ +12,96 % par an. Il affiche aussi l'impact environnemental de votre investissement, en tonnes de CO₂e non émises par les industries et leur équivalent.

Les frais d'Homaio

La structure de frais d'Homaio est simple et transparente. Voici le détail :

Type de frais Tarif standard Avec le code CRYPTOAST Frais d'entrée 2 % (1 % au-delà de 20 000 €) 1 % pour tous les montants Frais de gestion annuels 1,5 % (1 % au-delà de 20 000 €) 1 % pour tous les montants Frais de sortie 0 % 0 % Détention minimale 6 mois 3 mois

👉 Investissez sur Homaio avec des frais réduits avec le code CRYPTOAST

Côté fiscalité, les plus-values réalisées sur les quotas carbone sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (flat tax) de 31,4 %. Il est aussi possible d'opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu si cela s'avère plus avantageux selon votre situation.

L'avis des utilisateurs d'Homaio

Avec une note de 4,8 sur 5 pour 71 avis sur Trustpilot, Homaio bénéficie d'une excellente réputation auprès de ses utilisateurs.

Les retours mettent régulièrement en avant la clarté de la plateforme, la réactivité du service client et la dimension pédagogique de l'équipe. Voici quelques témoignages représentatifs :

Homaio permet d'acheter (puis de vendre ou de détruire, après quelques mois de détention minimum) des quotas carbone. C'est un actif peu connu, mais qui devient accessible grâce à leur plateforme. L'interface est claire et intuitive, et le service client est pédagogue et réactif.

Expérience simple et sécurisée. J'ai investi en plusieurs fois et récupéré une partie de ma mise avec de bons résultats. Je fais complètement confiance à cette plateforme qui permet enfin d'investir de façon réellement verte, et qui plus est, avec de bons résultats.

Investissez dans les quotas carbone à frais réduits avec le code CRYPTOAST

Les risques à connaître avant d'investir

Comme tout investissement, les quotas carbone comportent des risques qu'il est important de bien comprendre avant de se lancer.

Le premier risque est la volatilité à court terme. Début 2026, le cours des EUA est passé d'un pic à 93 €/t mi-janvier à un plancher de 69-70 € fin février, soit une correction de plus de 20 % en quelques semaines. Ces fluctuations sont inhérentes au marché et peuvent être déstabilisantes pour un investisseur non averti.

Le deuxième risque est d'ordre politique et réglementaire. Le prix des quotas dépend fortement des décisions prises à l'échelle européenne. Une modification du cadre réglementaire, un assouplissement du plafond d'émissions ou une pression de certains États membres pour alléger les contraintes climatiques peuvent peser significativement sur les cours. Une révision majeure du SEQE est d'ailleurs prévue au troisième trimestre 2026.

Enfin, il faut garder en tête que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le rendement annuel moyen de 25 % sur la dernière décennie est remarquable, mais ne constitue en aucun cas une garantie pour l'avenir. Homaio le rappelle d'ailleurs clairement sur sa plateforme : investir dans les quotas carbone expose à une potentielle perte partielle du capital engagé.

Pour toutes ces raisons, les quotas carbone doivent être envisagés comme un actif de diversification, à intégrer en complément d'un portefeuille déjà diversifié.

👉 Vous avez des questions sur cet investissement ? Prenez un RDV avec un expert Homaio pour un accompagnement personnalisé

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.