AvaTrade noue un partenariat avec l'écurie de F1 Oracle Red Bull Racing

La plateforme de trading AvaTrade noue un partenariat pluriannuel avec l'écurie de Formule 1 Oracle Red Bull Racing. Comment cette collaboration se traduit-elle concrètement sur les circuits ?

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec AvaTrade (en savoir plus)

Que signifie ce partenariat pour AvaTrade ?

Comme en Formule 1, le trading requiert rapidité, innovation et prise de décision en temps réel. Ce partenariat entre AvaTrade et Oracle Red Bull Racing met en avant une synergie où l’écurie, reconnue pour ses avancées technologiques sur la piste, et AvaTrade, qui propose des outils innovants aux traders, se positionnent pour répondre aux défis des marchés mondiaux.

Ce partenariat pluriannuel a débuté dès 2024 lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, où la marque AvaTrade a orné la RB20 d’Oracle Red Bull Racing. Depuis 2025, le logo AvaTrade est également intégré aux uniformes de l’équipe, aux combinaisons des pilotes et à la RB21.

Par ailleurs, AvaTrade intervient en tant que Partenaire Présentateur du podcast officiel « Talking Bull », offrant ainsi aux fans un accès privilégié à des contenus exclusifs et à des coulisses inédits de l’écurie.

Également, ce partenariat s’inscrit dans une démarche tournée vers l’avenir, notamment par le soutien d'AvaTrade au programme Red Bull Racing Pepe Jeans Academy, qui vise à promouvoir la participation féminine dans le monde de la F1, en cohérence avec l’objectif de la plateforme de rendre le trading accessible à un plus large public.

Chez Oracle Red Bull Racing, nous sommes ravis d’accueillir AvaTrade dans la famille Red Bull. Ce partenariat combine nos valeurs communes : maximiser le potentiel, repousser les limites et viser l’excellence. 2025 marquera le début d’un voyage extraordinaire. Christian Horner, PDG et directeur d’équipe d’Oracle Red Bull Racing

AvaTrade : un courtier de confiance au service des traders

Fondée en 2006, AvaTrade s’est imposée comme l’un des leaders mondiaux du Trading en ligne. Cette plateforme propose une gamme complète d’instruments financiers, allant des devises (Forex) aux cryptomonnaies, en passant par les actions, les indices et les matières premières.

AvaTrade se distingue de la concurrence grâce à son écosystème de trading convivial, adapté aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés. Grâce à des outils avancés comme AvaTradeGO et MetaTrader 4 et 5, les utilisateurs peuvent accéder à des milliers d’instruments financiers, tout en bénéficiant d’analyses de marché en temps réel et de fonctionnalités de gestion des risques pour le trading.

En outre, AvaTrade accorde une grande importance à l’éducation de ses utilisateurs. La plateforme propose des ressources pédagogiques complètes, incluant des webinaires, des tutoriels et des guides pour aider les traders à affiner leurs stratégies. Par ailleurs, AvaTrade est régulée par plusieurs autorités financières de premier plan, garantissant ainsi un environnement de trading sécurisé et transparent.

Enfin, les amateurs de cryptomonnaies trouveront chez AvaTrade une offre variée, comprenant des paires crypto (Bitcoin, Ethereum, etc.) et divers ETF (BITO, IBIT, BITX, ETHU, etc.), permettant de s’exposer différemment aux cryptos.

Ce type d’instruments s’inscrit dans une évolution plus large du trading, où la cryptomonnaie joue un rôle de plus en plus central en transformant les stratégies et les opportunités disponibles sur les marchés.

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital