AvaTrade et Capitalise.ai s'associent pour démocratiser le trading automatisé

AvaTrade, un broker international présent sur de nombreux segments de marchés, s'associe avec l'entreprise spécialisée dans l'automatisation de trading Capitalise.ai. Grâce à ce partenariat d'ampleur, les clients d'AvaTrade pourront bénéficier de la suite d'outils complète et optimisée offerte par Capitalise.ai.

AvaTrade et Capitalise.ai s'associent pour développer les solutions de trading

Alliance au sommet dans l'univers du trading : AvaTrade, un broker international proposant des marchés Forex, CFD et de cryptomonnaies, a conclu un partenariat avec Capitalise.ai, un fournisseur d'automatisation de trading, afin de proposer des outils de trading gratuits et optimaux à ses clients.

Autrement dit, les traders d'AvaTrade auront accès à la suite d'instruments complète de trading automatisé de Capitalise.ai, ce qui comprend, entre autres :

Une interface libre et sans code ;

L'exécution automatisée des transactions ;

De nombreux outils d'analyse et de simulations ;

Une bibliothèque de stratégies de trading ;

Des notifications intelligentes ;

Ou encore l'accès à l'application mobile Capitalise.ai.

Daire Ferguson, le PDG d'AvaTrade, s'est félicité de cette nouvelle prometteuse :

« Depuis plus de 16 ans, AvaTrade s'enorgueillit d'être à la pointe de la technologie de trading. Notre partenariat avec Capitalise.ai n'est qu'une preuve supplémentaire de notre engagement continu envers nos traders, car nous continuons à leur fournir des moyens innovants de trader, d'appliquer des stratégies et de rendre chaque transaction plus facile à accomplir, en veillant à ce que tout le monde puisse devenir un trader. »

De plus, dans le cadre de cette collaboration, les clients d'AvaTrade débloqueront l'accès à de nombreuses fonctionnalités pour simplifier leurs séances de trading, notamment grâce aux nombreux indicateurs intégrés dans les graphiques TradingView, aux indicateurs technologiques ou encore grâce à un outil automatisant la stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA).

2 acteurs reconnus de leur écosystème

Créé en 2006, AvaTrade est un broker de renommée mondiale, spécialisé dans les marchés Forex et les CFD, qui s'est depuis immiscé dans le secteur des cryptomonnaies en proposant le trading de ces dernières avec 0 % de commission.

AvaTrade est à l'origine de nombreuses plateformes de trading, notamment MetaTrader 4 et 5, l'application mobile AvaTradeGo, WebTrader, AvaOptions, ou encore DupliTrade, entre autres. Aujourd'hui, AvaTrade comptabilise plus de 1 000 outils de trading et propose des spreads compétitifs, en plus d'un accompagnement personnalisé par un professionnel de l'entreprise pour tous ses clients.

Toujours dans l'optique de mettre la sécurité de ses utilisateurs au premier plan, les fonds de ces derniers sont ségrégués des fonds propres de l'entreprise et chaque transaction est entièrement anonymisée.

De son côté, Capitalise.ai est une entreprise d'automatisation d'opérations de trading en pleine expansion, qui bénéficie de partenariats avec de nombreux acteurs du milieu, notamment avec le géant Binance. Forte de son succès, l'entreprise a vu tripler ses partenariats et le nombre de ses clients sur l'année 2021.

Ainsi, en fournissant une expérience de trading automatisée totalement transparente, Capitalise.ai permet aux clients néophytes d'AvaTrade de bénéficier d'instruments et de stratégies de trading jusqu'ici réservées aux traders chevronnés, et ce sans la moindre ligne de code.

Amir Shiovich, le PDG et co-fondateur de Capitalise.ai, a souligné l'importance de ce partenariat, symbole de l'évolution de la plateforme :

« En 2022, Capitalise.ai continue d'afficher une croissance impressionnante, l'augmentation de l'activité de trading et de nouveaux traders dépassant largement nos prévisions trimestrielles. Notre nouveau partenariat avec AvaTrade est une preuve de confiance d'un broker établi et de confiance pour nos capacités d'automatisation du trading en ligne faciles à utiliser. Notre équipe est ravie d'accueillir AvaTrade à bord et nous sommes impatients d'ajouter de la valeur à l'expérience de trading quotidienne de ses traders. »

Afin de rester au courant des dernières actualités d'AvaTrade et ne rien louper des nouvelles options disponibles pour vos séances de trading, nous vous invitons à les suivre sur leur compte Twitter.

