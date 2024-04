Après 6 semaines d'accumulation, l'Ethereum prêt à s'envoler ? Analyse ETH du 19 avril 2024

De retour au-dessus des 3 000 $, l'Ethereum semble prêt à repartir à la hausse après un rebond sur sa Kijun hebdomadaire. Enfin l'heure de repartir à la hausse pour la cryptomonnaie ? Le point dans cette analyse ETH du jeudi 19 avril 2024.

Nous sommes le jeudi 19 avril 2024 et le cours de l'Ether (ETH) évolue autour des 3 090 $.

Voilà maintenant 6 semaines que l'Ethereum est entré en correction et après un rebond sur sa Kijun hebdomadaire, il se pourrait bien qu'une nouvelle hausse puisse enfin se mettre en place.

Alors est-ce enfin le moment pour la cryptomonnaie de reprendre son ascension malgré le fameux "Sell in may and go away" où l'on sait que le mois de mai est traditionnellement baissier ? Faisons tout d'abord le point sur son évolution.

L'ETH poursuit sa correction

Malgré un léger rebond sur les dernières 24 heures, l'Ether reste baissier sur les grandes unités de temps avec une chute de 10,18% sur la semaine.

Paires avec Ether 24 heures 7 jours 1 mois Ether / USDT +2,40% -10,18% -5,25% ETH / Bitcoin -2,22% -11,16% -8,27%

La dominance du Bitcoin face aux altcoins reste haute à 55,83% tandis que l'ETH perd 11,16% contre le BTC sur les 7 derniers jours.

L'Ether bientôt en route vers des sommets ?

Alors que son prix chute depuis déjà de longues semaines, l'ETH a rebondi plusieurs fois ces derniers jours sur la partie basse d'un triangle de compression.

Tant que le prix ne repasse pas sous le support important des 2 500$ (premier point de contact de ce triangle et zone psychologique), alors les probabilités de repartir à la hausse sont importantes.

Graphique du cours de l'Ether en journalier (Daily)



En effet, lors d'un Bull Run, les cryptomonnaies construisent régulièrement des consolidations de plusieurs semaines avant de repartir à la hausse.

On peut donc imaginer ici que le prix ne descendra pas beaucoup plus bas et qu'il est sur des niveaux intéressants pour potentiellement en acheter en vue d'une accumulation sur le long terme.

Si le rebond sur la Kijun hebdomadaire est un signal fort, il faudra cependant que l'ETH regagne également sa Kijun journalière sous laquelle il évolue actuellement. Cette dernière représente toujours une résistance importante, rien n'est donc encore gagné.

Nous surveillerons donc dans les prochaines semaines la potentielle reprise de cette dernière, et surtout la cassure du triangle par le haut. Celui-ci donnerait un objectif de prix à 4 670 $ environ soit un retour sur ses plus hauts historiques.

En résumé, l'Ethereum reste largement haussier sur le long terme et devrait finir par reprendre son ascension vers de nouveaux records de prix. L'heure est donc à l'accumulation avant le prochain rallye.

Alors la cryptomonnaie parviendra-t-elle à atteindre les 5 000 $ cette année ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de l'Ether (ETH) !

Source : graphique ETH/USD par TradingView

