À l’image du marché des cryptomonnaies, l’action de Coinbase a enregistré d’importantes performances en Bourse ces derniers jours. Avec la 2e meilleure semaine de son histoire, le titre évolue maintenant sur un plus haut de près de 3 ans.

Coinbase grimpe en Bourse sur fond de hausse des cryptomonnaies

En l'espace d'une semaine, nous avons vu les prix des cryptomonnaies s'envoler. Mais cette euphorie se manifeste également auprès de tiers de confiance de l'écosystème, comme Coinbase dont l'action a gagné 64,5 % en bourse depuis l'élection de Donald Trump mercredi dernier.

Sur la semaine dernière uniquement, le titre a progressé de 50 %, ce qui représente la 2e meilleure semaine de l'entreprise sur les marchés, après celle du 1er au 5 août 2022. Ainsi, l'action retrouve un plus haut de près de 3 ans jour pour jour, et devra encore gagner près de 35 % pour retrouver son plus haut historique à 429,54 dollars, atteint lors de sa première journée de cotation au NASDAQ le 12 avril 2021 :

Évolution de l'action Coinbase en données hebdomadaires

Avec cette performance, l'entreprise atteint désormais une capitalisation boursière de près de 80 milliards de dollars, ce qui la positionne comme la 132e plus grande capitalisation américaine.

Vers une hausse de l'adoption du grand public ?

Au-delà de la Bourse, nous avons aussi vu l'exchange bénéficier d'un regain de popularité. Cela se traduit notamment par une entrée dans le top 20 des applications les plus téléchargées sur l'App Store aux États-Unis. En France, l'application se classe à présent à la 11e place de la catégorie finance sur l'App Store, contre une 46e position sur le Play Store.

Plus largement, Côme Prost Boucle, Country Manager de Coinbase en France, a commenté la hausse de ces derniers jours, faisant un parallèle entre MiCA et la volonté d'une clarté réglementaire de la part des investisseurs américains :

L'UE, qui a déjà pris la tête de la réglementation mondiale en matière de cryptomonnaies avec le cadre réglementaire complet de MiCA, est particulièrement bien placée pour capitaliser sur cet élan, offrant la clarté et la confiance nécessaires pour encourager une croissance et une innovation responsables. Les élections aux États-Unis ont montré que la communauté crypto se fait entendre, et elle souhaite des dirigeants qui comprennent la nécessité d'améliorer le système financier pour les générations futures.

En fonction de la pérennité de cette hausse, un nouvel afflux du grand public pourra se faire ressentir dans les prochains résultats trimestriels de l'entreprise. Outre le marché des investisseurs particuliers, Coinbase joue, entre autres, un rôle important dans plusieurs ETF Bitcoin spot comme celui de BlackRock.

