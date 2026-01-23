World Liberty Financial (WLFI) signe un partenariat avec Spacecoin, un « Starlink décentralisé »

World Liberty Financial (WLFI), la société associée à la famille Trump, vient de signer un partenariat avec Spacecoin. Le but est de promouvoir la finance décentralisée (DeFi) basée sur l'internet par satellite.

World Liberty Financial (WLFI) signe un partenariat avec Spacecoin, un « Starlink décentralisé »
World Liberty Financial

World Liberty Financial s’associe à Spacecoin

Spacecoin annonce ce nouveau partenariat avec World Liberty Financial, centré autour d’un échange (swap) de tokens entre leurs réseaux respectifs. Le but est de faire converger la finance décentralisée (DeFi) avec l’internet par satellite.

Spacecoin est en effet un projet d’infrastructure physique décentralisée (DePIN) qui déploie une constellation de satellites en orbite basse, pour fournir un accès internet permissionless. À l’inverse de Starlink, le réseau d’Elon Musk, Spacecoin entend desservir des zones mal desservies ou hors de portée sans recours à un acteur central (pas de contrat de FAI, pas de KYC).

💡 Notre guide sur World Libertu Financial, le projet crypto de la famille Trump

En associant ce réseau à la finance décentralisée, cela permettrait à des utilisateurs connectés d’avoir accès à des services financiers ouverts, comme le souligne le communiqué :

blockquote icon

Notre mission est de fournir une connectivité à tous, partout, mais ce n’est que la moitié du combat. La véritable liberté numérique exige également l’accès à des services financiers robustes, équitables et ouverts.

Un partenariat pour promouvoir le stablecoin USD1

De son côté, Zak Folkman, le cofondateur de World Liberty Financial, a souligné l’intérêt de la société pour des acteurs du monde réel, afin de promouvoir différents cas d’utilisation de l’USD1, le stablecoin de l’entreprise :

blockquote icon

Ce qui nous a particulièrement marqués, c’est l’accent mis sur l’exécution et l’utilité à long terme. USD1 est conçu pour soutenir les paiements et les règlements dans le monde réel, et des partenariats comme celui-ci visent à explorer les paiements, les règlements et la coordination dans des environnements où les infrastructures financières traditionnelles peuvent être limitées.

🌐 Dans l’actualité – La fortune de la famille Trump affiche une concentration croissante dans les cryptomonnaies

Cette initiative montre une tendance de ces derniers mois : la DeFi cherche des cas d’usage concrets, au-delà d’écosystèmes strictement liés aux cryptomonnaies. Pour World Liberty Financial, il y a un enjeu : positionner l’USD1 comme un outil de paiement réel, afin de continuer à capitaliser sur l’engouement considérable qui entoure les stablecoins en ce moment.

Source : Spacecoin via Medium

 

