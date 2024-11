Vendre de l’or pour acheter 1 million de bitcoins (BTC) — Le projet de loi de Cynthia Lummis est-il envisageable ?

Après avoir déposé un projet de loi pour permettre aux États-Unis d'acquérir 1 million de bitcoins, la sénatrice Cynthia Lummis propose de financer ces achats avec de l'or. Ce projet verra-t-il le jour ?

1 million de bitcoins pour la réserve des États-Unis : comment mener un tel projet ?

Une réserve stratégique en Bitcoin (BTC) : c'était là l'une des promesses de campagne de Donald Trump. En réalité, l'idée ne vient pas de lui, mais de la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis, qui, déjà en février 2022, encourageait la Réserve fédérale (FED) à acheter du Bitcoin.

En juillet dernier, la sénatrice a ainsi franchi une étape supplémentaire, en déposant un projet de loi qui permettrait aux États-Unis d'acquérir 1 million de bitcoins. Depuis quelques jours, l'intéressé réitère sa volonté de faire adopter ce fameux « Bitcoin Act », et ce, durant les 100 premiers jours du futur mandat de Donald Trump. Cette nuit, elle indiquait que le pays avait l'équipe pour cela :

We have the team to meet this moment. Let’s pass the Bitcoin Act! https://t.co/byUA9SH48t — Cynthia Lummis 🦬 (@CynthiaMLummis) November 15, 2024

À ce jour, le gouvernement des États-Unis dispose déjà de plus de 200 000 BTC provenant de saisies. Le Bitcoin Act leur permettrait ainsi de les conserver et d'acquérir 200 000 bitcoins supplémentaires par an jusqu'à atteindre le million d'unités. Ainsi, cela représenterait environ 5 % de la capitalisation de l'actif, soit plus de 87 milliards de dollars au cours actuel.

En outre, cette réserve serait assujettie à une période de détention minimale d'au moins 20 ans.

Dans une interview accordée à Bloomberg, Cynthia Lummis considère que le pays dispose déjà des moyens nécessaires pour mener à bien un tel projet :

Nous disposons déjà des actifs financiers sous forme de certificats d’or à convertir en bitcoins. L’effet sur le bilan américain est donc assez neutre.

Si les montants en jeu paraissent énormes, rappelons qu'un acteur privé tel que MicroStrategy est parvenu à acquérir 279 420 BTC, et ne cesse de faire croître cette trésorerie.

Parmi l'opposition à ce projet, Jennifer J. Schulp du Center for Monetary and Financial Alternatives a notamment déclaré :

Cela continue de mettre l’argent du gouvernement en jeu, et le Bitcoin ne s’est pas révélé être un actif particulièrement stable.

Avec un cours multiplié par 10 en 5 ans, nous ne pouvons effectivement nier cette affirmation. D'ailleurs, Michael Novogratz, le PDG de Galaxy Digital, considère que si les États-Unis mènent ce projet à bien, cela créerait une pression acheteuse qui pourrait propulser le prix du BTC à 500 000 dollars.

La Pennsylvanie pourrait devenir le premier état américain à adopter le Bitcoin comme actif de réserve

Lors de l'écriture de ces lignes, un bitcoin s'échange à 87 000 dollars environ, en baisse de 3 % durant les dernières 24 heures.

Source : Bloomberg

