L'US Air Force investit 30 millions de dollars dans la blockchain

L'armée de l'air américaine ne cache plus son intérêt pour la blockchain. Avec un investissement de 30 millions de dollars dans la startup SIMBA, elle parie sur l'avenir de cette technologie afin d'améliorer l'organisation de sa chaine d'approvisionnement.

L'US Air Force et la blockchain

Ce n'est pas la première fois que l'US Air Force s'intéresse à la blockchain. À vrai dire, cela fait même plusieurs années qu'elle expérimente des moyens de l'exploiter pour améliorer son organisation ou encore la sécurité des données qu'elle partage.

On apprend ce mercredi 1er février que l'armée de l'air américaine a adopté la technologie de la blockchain pour améliorer la transparence et la traçabilité de ses chaînes d'approvisionnement. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de moderniser ses systèmes pour améliorer la sécurité, la rapidité et l'efficacité de ses opérations.

Ainsi, l'US Air Force a choisi d'investir 30 millions de dollars dans la startup SIMBA, une plateforme de type blockchain-as-a-service (BaaS) spécifiquement conçue pour les applications militaires. Celle-ci se concentre notamment sur l'optimisation des opérations de supply chain.

Dans le communiqué officiel, Stacy Betlej-Amodeo, vice-présidente des opérations gouvernementales chez SIMBA, explique que leur technologie permettra une meilleure planification et contribuera également à diminuer les coûts en éliminant les erreurs et les temps perdus causés par les processus manuels. Elle a également déclaré :

« Notre nouveau projet pour l'armée de l'air américaine ouvrira la voie à une gestion plus efficace et plus complète des actifs au sein de la chaîne d'approvisionnement du ministère de la défense. »

L'adoption de la blockchain par l'US Air Force montre une fois de plus l'importance croissante de la technologie pour les organisations du monde entier. Alors que de plus en plus de secteurs l'adoptent, il est désormais indéniable que la blockchain aura un impact significatif sur de nombreuses industries dans les années à venir.

👉 Tout savoir sur comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

L'application crypto tout-en-un 0 frais pour votre 1er achat de cryptos 🔥 (jusqu'à 200 $)

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

SIMBA, c'est quoi ?

En 2021, la startup SIMBA a levé 25 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A mené par Valley Capital Partners. Par ailleurs, on note la présence d'investisseurs liés aux géants Amazon, Apple, Meta, SpaceX et Microsoft.

Ce n'est pas la première collaboration entre SIMBA et l'US Air Force, qui ont déjà signé plusieurs contrats par le passé. Le plus ancien date de 2019 et le plus récent concerne la tokenisation de son budget de supply chain.

Par ailleurs, SIMBA a également travaillé avec d'autres divisions du ministère de la Défense des États-Unis, notamment via un contrat de 9,5 millions de dollars avec l'US Navy en 2020. Il portait principalement sur des technologies de communications sécurisées.

C'est un fait bien connu, l'armée est souvent une entité active dans le développement des nouvelles technologies, comme elle le fut par le passé avec Internet. Il sera intéressant de surveiller les nouvelles avancées qui seront proposées à l'issue de cette collaboration.

👉 Dans l'actualité également : Lancement de Cryptoast Research : le meilleur allié des investisseurs crypto

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code VG50BTC

Source : Business Wire

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.