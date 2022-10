S&P Global : le géant de l’analyse financière vante les mérites des smart contracts

S&P Global, la société d’analyse financière mondialement reconnue, est revenue sur les smart contracts dans l’un de ces derniers rapports cette semaine. Cette entreprise est notamment connue pour être la maison mère de l’agence de notation Standard & Poor’s, célèbre, entre autres, pour son indice S&P 500.

En réalité, ce rapport ne témoigne pas d’une réelle volonté du groupe de se lancer dans les contrats intelligents, mais il est plus à interpréter comme un contenu éducatif vantant leur potentiel, face aux limites des contrats traditionnels.

Ainsi, S&P Global énumère les cas d’applications, où les smart contracts ont une réelle valeur ajoutée. Nous retrouvons par exemple les titres tokénisés, les assurances ou encore les organisations autonomes décentralisées (DAO).

Bien que l’entreprise souligne une forte croissance du secteur, elle pointe toutefois les lacunes réglementaires, qui freinent encore son développement à très grande échelle.

« Les contrats intelligents font partie intégrante des applications financières et non financières, et des plateformes blockchain, mais de nombreuses questions concernant la responsabilité et la manière dont la réglementation serait appliquée et où, restent sans réponse. Les ambiguïtés juridiques et réglementaires autour de leur mise en œuvre peuvent soulever des questions sur la validité des résultats lors de l’exécution des contrats intelligents […]. »