Le rouble numérique arrive. La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) russe fait en effet l’objet d’un nouveau projet de loi : les banques et commerçants devraient bientôt être obligés de l’accepter. Qu’est-ce que cela changerait ?

Obligation d’accepter le rouble numérique en Russie

Le rouble numérique, sur lequel repose une partie de la stratégie financière de la Russie, est en pleine élaboration. Et pour accompagner son lancement, une nouvelle loi a été proposée à la Douma – l’équivalent de l’Assemblée – russe. Elle rendrait la MNBC obligatoire pour les banques comme les commerçants.

Autrement dit, comme pour la version classique du rouble, il serait illégal de refuser les paiements dans son équivalent numérique. Ces paiements reposeraient sur un système de QR codes, qui ont également été mentionnés dans le projet de loi.

Celle-ci évoque un déploiement par paliers. Seules les banques les plus importantes localement seraient obligées de passer au rouble numérique d’ici à juillet prochain. Ensuite, les autres établissements financiers devraient s’adapter eux aussi d’ici à 2027. C’est la même chose pour les commerces : ceux qui font état de revenus à plus de 30 millions de roubles devront proposer les paiements en MNBC dès juillet prochain.

Autre décision d’ampleur : c’est le Système de paiement par carte national (NSPK) qui sera chargé de proposer ces codes de paiement. Pour rappel, il s’agit d’un système bancaire russe équivalent à Visa et Mastercard, qui propose les cartes Mir.

Le rouble numérique continue d’être élaboré en Russie

D’autres signes montrent l’arrivée progressive du rouble numérique dans l’économie russe. Cette semaine, on apprenait ainsi que la Sberbank, le plus gros organisme bancaire de prêt du pays, avait rejoint le programme pilote de la MNBC. À ce stade, une quinzaine d’établissements de crédit ont rejoint le programme et une quinzaine d’autre sont attendus au cours de l’année 2025.

Les décisions concernant le rouble numérique montrent que Moscou souhaite faire de sa MNBC une monnaie ayant le même statut que le rouble « classique ». Si le pays a donc fait de nombreuses expérimentations autour des monnaies numériques – dont les cryptomonnaies – c’est bien le rouble numérique qui tend à sous-tendre sa stratégie pour les années à venir.

Il faut cependant noter que la Russie utilise les cryptomonnaies pour des paiements transfrontaliers et qu’il est désormais envisagé de se doter d’une réserve en Bitcoin. Le député Anton Tkachev a ainsi fait la proposition au début du mois de décembre et elle devrait être prochainement examinée. La Russie chemine donc bel et bien vers un système basé sur les actifs numériques.

Source : Bitcoin.com

