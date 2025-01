Les requêtes Google pour acheter de la crypto s’envolent — Les investisseurs particuliers sont-ils de retour ?

En parallèle de la hausse des prix, les recherches Google pour acheter de la crypto ont atteint un plus haut de 5 ans. Quelles sont les autres requêtes en vogue ?

Google Trends montre l’intérêt sur les recherches pour acheter de la crypto

Si l’éthique vis-à-vis du memecoin de Donald Trump est particulièrement discutable, la nouvelle a néanmoins mis un coup de projecteur sur les cryptomonnaies. Ainsi, cela se ressent sur les recherches Google, avec une requête « acheter crypto » qui se trouve au plus haut depuis ces 5 dernières années :

Évolution de la requête « acheter crypto » sur Google Trends

💡 Comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Sans surprise, les requêtes « acheter memecoin » ainsi que « memecoin » sont, elles aussi, sur des plus hauts. Notons toutefois que l’analyse peut sembler moins pertinente pour la première, avec un intérêt plus faible en général.

Pour d’autres recherches plus conventionnelles, bien que les mots clés « acheter bitcoin » et « bitcoin » soient en forte hausse, nous n’avons pas encore atteint les plus hauts de 5 ans. Ceci dit, la requête « acheter bitcoin » est sur un plus haut de 12 mois de son côté.

Notons d’ailleurs que le précédent record annuel avait été réalisé lors de la victoire de Donald Trump en novembre dernier :

Évolution de la requête « acheter bitcoin » sur Google Trends

À travers ces recherches, cela suggère un retour de l’intérêt du grand public, dans un marché haussier qui a, jusque-là, été porté en grande partie par le secteur institutionnel. Pour confirmer ce scénario, il conviendra de suivre cette évolution au cours des prochaines semaines, tant au niveau des prix que des recherches Google Trends.

👉 Dans l’actualité également — Le Salvador achète 1,1 million de dollars de Bitcoin malgré son accord avec le FMI

Si vous êtes débutants, nous vous invitons à prendre le temps d’étudier nos guides sur les différentes cryptomonnaies, en particulier sur Bitcoin (BTC), et nous assistons sur les risques que peut présenter le trading de memecoins. En parallèle, nos experts de Cryptoast Academy sont là pour vous accompagner afin d’évoluer dans ce marché avec un maximum de clés en main.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : Google Trends

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital