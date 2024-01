Radiant Capital subit un hack de 4,5 millions de dollars d’ETH : que s’est-il passé ?

Cette nuit, le protocole de prêts et d’emprunts Radiant Capital, a subi un hack sur Arbitrum (ARB), entraînant la perte de l’équivalent de 4,5 millions de dollars d’ETH.

Rapidement, les équipes de Radiant ont confirmé les faits, expliquant que l’attaque avait eu lieu sur une pool de liquidité dédiée à l’USDC nouvellement créé sur le layer 2 d’Ethereum.

En réponse à cela, l’ensemble des marchés sur ce réseau ont été gelés dans l’attente des résultats de l’enquête, à la suite de laquelle un rapport détaillé sera publié :

As a reminder, no action can be taken until the markets are unpaused on Arbitrum. A detailed postmortem will be released once the issue is fully resolved, and normal operations on the protocol on Arbitrum once the investigation is complete.

De son côté, le spécialiste de la sécurité on-chain PeckShield a expliqué que la faille résidait en réalité dans un problème connu, affectant la création de nouveaux marchés sur les forks d’Aave et Compound :

« La cause profonde n’est pas nouvelle : elle exploite essentiellement une fenêtre temporelle pendant laquelle un nouveau marché est activé sur un marché de prêt (forké des populaires Compound et Aave). L’exploitation repose également sur un problème d’arrondi connu dans la base de code actuelle de Compound/Aave. »

Ainsi, le hack aurait eu lieu à peine 6 secondes après l’activation de ce nouveau marché et PeckShield explique que cela aurait pu aisément être évité si le « Collateral Factor » avait été réglé sur 0 % à l’ouverture dudit marché.

En outre, Marc Zeller explique que pour contourner ce problème, Aave dispose d’une « politique obligatoire de dépôt » accompagnant la création de nouveaux marchés, permettant d’écarter le risque de telles attaques :

Replying here too:

Aave has a mandatory policy to deposit alongside any new listing mitigating this issue completely since a while ago.

We’re sorry forks copied our code but not our safety culture, aave users are safu.

— Marc “Chainsaw” Zeller 👻 💜 🦇🔊 (@lemiscate) January 3, 2024