Un portefeuille du gouvernement US contenant 2 milliards de dollars de BTC transfère des fonds vers Coinbase

Sans prévenir, un portefeuille appartenant au gouvernement des États-Unis et détenant plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin, a transféré 139 millions de dollars vers Coinbase après avoir fait une première transaction test d'environ 70 dollars.

Update: 1999 BTC ($139M) transferred to the same Coinbase Prime deposit address

txn hash

b614dd2e0fa06d776ee4d45973fab5ceb6e2dfebfb84e5f7bd45ef0975455240

— ZachXBT (@zachxbt) April 2, 2024