Polymarket : un français aurait parié 45 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump

Ces derniers jours, Polymarket avait redoublé d'efforts afin de vérifier l'identité de ses plus gros utilisateurs et s'assurer qu'ils n'étaient pas américains. L'un d'entre eux, qui a misé plusieurs dizaines de millions sur des paris pro-républicain s'avère être de nationalité française.

Polymarket a mené son enquête sur les whales, ses utilisateurs qui misent de grosses sommes en crypto

Des porte-parole de Polymarket ont récemment affirmé avoir obtenu l'identité de « Fredi9999 », le plus gros parieur de la plateforme de prédiction de marché décentralisée. Cette personne aurait misé près de 45 millions de dollars en pariant sur notamment sur la victoire de Donald Trump aux prochaines élections présientielles américaines.

Il y a quelques jours, Polymarket avait décidé d'intensifier ses procédures de vérification d'identité. En cause, les résultats des élections américaines nettement en faveur de Donald Trump sur la plateforme crypto. En effet, le candidat républicain accusait jusqu'à près de 20 points d'avance sur sa rivale démocrate Kamala Harris.

Rapidement, Polymarket a identifié plusieurs comptes d'utilisateurs surnommés « whales » qui n'hésitaient pas à parier des sommes astronomiques sur une victoire de Donald Trump à l'échelle nationale ou dans les swing states. Pour la plateforme, il s'agissait d'un problème puisque les résultats qu'elle fournit proviennent des paris réalisés par ses utilisateurs.

Par conséquent, le site suspectait que ces utilisateurs étaient américains alors que la plateforme est illégale aux États-Unis. En pariant de grosses sommes sur des positions pro-républicains, ces whales étaient accusés de biaiser les résultats de Polymarket et donc d'influencer sur le vote des électeurs éligibles prévu pour le 5 novembre.

Ainsi, l'équipe derrière la plateforme crypto a demandé plus d'informations aux comptes Fredi9999, mais aussi Theo4, PrincessCaro et Michie qui appartiennent tous en réalité à une seule et même personne.

Selon la plateforme, son plus gros parieur serait français

C'est de cette manière que Polymarket a découvert que Fredi9999 n'était pas américain, mais français. Contacté par la plateforme, l'utilisateur a affirmé que ses paris étaient basés sur « un sentiment personnel concernant le résultat de l'élection présidentielle américaine ».

Les porte-parole de la plateforme ont déclaré qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve de manipulation du marché au cours de leur enquête. Ils précisent que Freddi9999 a accepté de ne pas ouvrir de comptes supplémentaires sans préavis.

Avec 2,4 milliards de dollars de paris placés, le marché des élections présidentielles américaines est de loin le plus actif de Polymarket et celui qui a contribué à créer un engouement certain autour de la plateforme.

À ce jour, sur Polymarket, les chances de victoire de Donald Trump s'établissaient à 62 % contre seulement 38 % pour Kamala Harris. L'ancien président des États-Unis serait également devant dans tous les swings states, à savoir les états indécis dont le vote fera pencher la balance pour l'un des 2 candidats.

Ces résultats tranchent avec ceux proposés par les sondages traditionnels où Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude. La candidate démocrate est même annoncée vainqueur d'une courte tête dans la plupart d'entre eux.

Source : New York Times

