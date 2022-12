Le PDG de 3Commas sort du déni et avoue que les clés API de la plateforme ont fuité

Yuriy Sorokin, le PDG de 3Commas, une plateforme de trading de cryptomonnaies automatisé, a finalement fini par avouer que les clés API de ses utilisateurs étaient bel et bien compromises :

We saw the hacker’s message and can confirm that the data in the files is true. As an immediate action, we have asked that Binance, Kucoin, and other supported exchanges revoke all the keys that were connected to 3Commas.

Ici, Yuriy Sorokin fait référence à un utilisateur Twitter ayant partagé une partie de la base de données de 3Commas, laquelle contenait notamment des clés API d'utilisateurs de la plateforme.

Sans surprise, les réponses au communiqué du PDG de 3Commas ont été particulièrement vindicatives. Effectivement, cela fait environ 2 mois qu'une quantité croissante d'utilisateurs de la plateforme se plaignent d'actions inexpliquées sur leur compte et que 3Commas continue de nier toute responsabilité.

Bien que le problème soit bel et bien confirmé aujourd'hui, l'origine de la brèche reste toutefois un mystère, selon Yuriy Sorokin :

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour enquêter sur un travail de l'intérieur, car c'était toujours un scénario possible et il figurait sur notre liste de possibilités à surveiller, mais cela n'a pas été trouvé. Seul un petit nombre de techniciens avait accès à l'infrastructure et nous avons pris des mesures le 19 novembre pour supprimer leur accès. Nous sommes désolés que cette situation ait pris une telle ampleur et nous continuerons à faire preuve de transparence dans nos communications à ce sujet. »

Nous le disions précédemment, un certain nombre d'utilisateurs ont commencé à se plaindre d'actions externes sur leurs comptes de trading de cryptomonnaies, ce que Changpeng Zhao, le PDG de Binance, avait partagé lui-même sur Twitter :

We seen at least 3 cases of users who shared their API key with 3rd party platforms (Skyrex and 3commas), and seen unexpected trading on their accounts. If you used such a platform before, I highly recommend you to delete your API keys just to be safe. 🙏

Et pourtant, à de multiples reprises (ici, ici et là, par exemple), 3Commas a nié les faits dans de longs articles de blog, expliquant que les preuves et autres captures d'écran faisant état de potentielles vulnérabilités dans sa base de données étaient montées de toutes pièces ou truquées. 3Commas a d'ailleurs rejeté la faute sur ses utilisateurs, les accusant notamment de s'être fait avoir par des tentatives de phishing.

Par ailleurs, une enquête menée par @ZachXBT révélée le 20 décembre faisait état de 14,8 millions de dollars dérobés auprès de 44 victimes. Précisons qu'il ne s'agit là que d'individus lésés ayant décidé de se regrouper pour partager leur mésaventure, et que le nombre de victimes total est sans doute bien plus élevé.

2/3 Users have made complaints across different exchanges. It’s clear this is not phishing and api keys were stolen.

3Commas and their founder have chosen to blame its users. Delete the api keys if you haven’t already and stop using 3commas.

