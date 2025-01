La nouvelle ministre des comptes publics, Amélie de Montchalin, a affirmé que des hausses d’impôt ou de nouveaux impôts ne seraient pas mis en place pour les classes moyennes en 2025. Que prévoit le nouveau gouvernement Bayrou, alors que le budget va de nouveau être mis sur la table ?

Pas de hausses d’impôts pour la majorité des Français en 2025

Ancienne ministre de la Transformation et de la Fonction publiques de France, Amélie de Montchalin a été nommée pour diriger les comptes publics de la France à la fin du mois de décembre. Ce week-end, elle a confirmé au micro du Parisien qu’elle s’attelait à une tâche titanesque : doter la France d’un plan de budget, le dernier ayant conduit à la chute du gouvernement Barnier :

« Ce budget ne sera ni celui de la droite, ni celui de la gauche ou du centre. Ce ne sera pas le budget idéal d’un parti. »

Selon la ministre des comptes publics, il manque encore à la France une dizaine de milliards d’euros d’économies. L’objectif est de ne pas dépasser un déficit de 5 % à la fin de l’année 2025. Une gageure, alors que le déficit devrait dépasser les 6 % pour 2024. Pour autant, Amélie de Montchalin souhaite rassurer sur d’éventuelles nouvelles hausses d’impôt :

« Il n’y aura pas de nouveaux ni de hausse d’impôts qui pénaliseraient le pouvoir d’achat de la classe moyenne. »

Les ménages les plus aisés devront contribuer

La ministre tient cependant à maintenir le projet de taxation des plus hauts revenus, via des impôts pour les grandes entreprises et une réduction de l’allégement des charges ou une contribution plus poussée des ménages aisés. La taxe sur les billets d’avion sera également maintenue dans le projet de budget.

Amélie de Montchalin estime avoir « le devoir de réussir », mais la tâche est ardue : le budget doit être bouclé avant mars prochain, et les précédentes discussions avaient plongé l’Hémicycle dans le chaos. Un point souligné par la nouvelle ministre des comptes publics :

« Nous sommes dans une situation où depuis six jours la France n’a pas de budget. Il faut un sursaut collectif rapide, autour du discours de politique générale du Premier ministre. »

Source : Le Parisien

