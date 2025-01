Parfums, montres, sneakers... Les produits dérivés de Donald Trump désormais achetables avec la cryptomonnaie TRUMP

Il n’y a pas de petits profits. Les produits dérivés de Donald Trump sont désormais achetables avec son memecoin TRUMP, créé juste avant son inauguration.

Vous pouvez acheter des produits dérivés de Donald Trump avec du TRUMP

Depuis son inauguration, le président Donald Trump a sorti une nouvelle série de produits dérivés. Jamais à court d’idées, ses équipes proposent désormais des parfums, des sneakers ainsi que des montres estampillées de la date de son inauguration. Les collections sont limitées et les prix conséquents : jusqu’à 499 dollars pour une paire de baskets par exemple.

La nouveauté est aussi que les clients peuvent désormais payer en cryptomonnaies. En plus du Bitcoin, les acheteurs sont désormais à même de verser du TRUMP, le memecoin créé par le président quelque jours avant son arrivée au pouvoir. Cela grâce à une intégration de Solana Pay.

Si l’on souhaite acheter des sneakers « Trump won » officielles de la collection limitée, on est ainsi invité à choisir son mode de paiement préféré. Les parfums estampillés « FIGHT FIGHT FIGHT » sont déjà épuisés. Les montres sont quant à elle en phase de précommande.

Des sneakers parmi la nouvelle collection du président Donald Trump

Si le site se défend de vouloir faire la promotion politique de Donald Trump, l’entreprise qui produit les produits dérivés, CIC Ventures LLC, est bien détenue par Donald Trump si l’on en croit ses déclarations de patrimoines de 2023. Elle est par ailleurs affiliée à la Trump Organization.

Trump et le TRUMP : un choix inédit pour un président américain

La volonté manifeste de Donald Trump de s’enrichir grâce aux cryptomonnaies pose question à l’heure où celles-ci arrivent sur le devant de la scène. Les décisions de proposer un memecoin TRUMP, une collection de NFTs ou ces produits dérivés ont été très critiquées au sein de la communauté crypto, qui y voient une menace pour la légitimation des cryptomonnaies.

On rappelle par ailleurs que la Trump Organization détient 80 % du token OFFICIAL TRUMP via ses filiales. Malgré cela, le prix de la cryptomonnaie avait explosé quelques jours après son lancement. Elle est actuellement située à la 26e place du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées avec un market cap de 2,5 milliards de dollars.

Derrière tout cela se pose bien sûr l’énorme question du conflit d’intérêt, Donald Trump profitant directement d’une cryptomonnaie qu’il a monté de toutes pièces grâce à l’engouement autour de sa réélection. L’entreprise World Liberty Financial, dirigée par ses fils, est également particulièrement scrutée. Pas de quoi arrêter l’hégémonique dirigeant, qui continue à vendre ses sneaker « crypto president ».

