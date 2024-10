Le protocole Pendle peine à retrouver la TVL qu'il avait pu capter au début de l'année 2024. Pourtant, le token rattaché à cette plateforme semble, depuis août 2024, regagner en attractivité. C'est probablement dans ses fondamentaux que le projet puise la force d'attirer à nouveau la spéculation. Faisons le point sur le graphique du token PENDLE.

Pendle dans la course parmi les plus forts ?

Nous sommes le vendredi 25 octobre 2024, et le cours du PENDLE se situe autour de 4,70 dollars.

La finance décentralisée (DeFi) est depuis l'été 2020 au cœur du développement des blockchains, car ce secteur est considéré comme l'un des plus prometteurs. La transparence des blockchains, ainsi que leur capacité à interagir avec des protocoles complexes sans tiers de confiance, sont des qualités qui cadrent parfaitement avec le besoin d'une finance plus accessible et plus juste.

Pendle a connu une adoption massive lors du farming de l'airdrop du protocole Eigenlayer début 2024. En effet, ce dernier permettait d'utiliser un effet de levier pour obtenir bien plus de points que le capital investi ne pouvait normalement permettre. Cette fonctionnalité n'est qu'un exemple des possibilités qu'offre Pendle, puisqu'il œuvre dans un secteur en plein développement : la tokenisation des rendements futurs.

Désormais en 107ᵉ position au classement des cryptomonnaies avec 746 millions de dollars de capitalisation boursière, le projet continue d'attirer l'attention des investisseurs. Alors, où en sommes-nous techniquement sur le token PENDLE ?

Paires avec Pendle 24 heures 7 jours 1 mois Pendle/ USDT -5,00 % +8,40 % +10,70 % Pendle/ Bitcoin -6,30 % +8,20 % +3,50 % Pendle/ Ethereum -5,60 % +12,10 % +14,10 %

Pendle, au travail sur un pivot majeur !

Pendle montre depuis début septembre une force relative intéressante, parvenant à valider un point bas le 5 août 2024. La reconquête de la zone dessinée en vert entre 3,60 et 3,80 dollars est un fait marquant dans l'action des prix de ces dernières semaines.

Le retest de cette résistance devenue support a renvoyé les prix vers une nouvelle jambe haussière, qui est parvenue à reconquérir l'étage supérieur. Le pivot de ce niveau, situé entre 4,50 et 4,70 dollars, est d'ailleurs actuellement en pleine phase de retest.

Le scénario le plus probable au stade de développement actuel est une continuation haussière dans l'action des prix. La tendance à court, moyen et long terme est haussière, et le niveau qui pourrait remettre en question cette bonne dynamique est situé à 3,60 dollars.

Le prix du PENDLE possède donc une marge relative avant de remettre en question le scénario haussier moyen et long terme. Si la zone pivot en bleu parvient à prouver son efficacité en tant que support, le prochain objectif après avoir franchi 5,15 dollars pourrait être fixé autour des 6 dollars.

À l'inverse, une réintégration sous les 4,50 dollars pourrait renvoyer les prix vers l'équilibrium à 4,20 dollars avant de développer le prochain mouvement, soit en continuation vers la zone verte, soit vers une nouvelle tentative de franchissement de la zone bleue.

Graphique du cours du Pendle en hebdomadaire

En résumé, Pendle est bien orienté à la hausse, travaillant avec calme chacun des niveaux qu'il franchit. Après avoir dépassé un premier niveau important autour des 3,70 dollars, l'action des prix travaille actuellement les 4,60 dollars. Le scénario le plus probable reste la continuation de la tendance haussière, qui ne serait remise en question qu'en cas de clôture hebdomadaire sous les 3,60 dollars.

Alors, pensez-vous que le Pendle puisse réaliser une nouvelle jambe haussière ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

