Nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump - Que savons-nous ?

Dimanche, le candidat à la Maison-Blanche Donald Trump a fait l’objet d’une nouvelle tentative d’assassinat. Cette fois-ci, les évènements se sont déroulés à son club de golf privé à West Palm Beach en Floride.

Selon les premiers éléments, l’ancien président des États-Unis se trouvait au 5e trou pendant une partie avec l’investisseur immobilier Steve Witkofff, lorsque ceux-ci auraient entendu des « pop pop, pop pop », selon le présentateur de Fox New, Sean Hannity. Les services secrets se seraient alors jetés sur Donald Trump pour former une bulle de sécurité.

Dans le même temps, un agent de sécurité de l’intéressé s’était justement rendu au trou suivant pour sécuriser la zone. C’est là qu’il aurait aperçu un canon de fusil sortir de buissons situés à une distance comprise entre 365 et 460 mètres et que des coups de feu ont été engagés.

Le suspect a alors pris la fuite en laissant notamment sur place un fusil d’assaut AK-47.

Sur place, le shérif a déclaré qu’un témoin ayant vu le suspect armé serait parvenu à prendre l’immatriculation de son véhicule en photo, une Nissan noire. Grâce à ces éléments, un nom a pu être mis sur le suspect : Ryan Wesley Routh, un homme de 58 ans.

Celui-ci a alors été appréhendé un peu plus tard, à 65 kilomètres du terrain de golf. Tandis que l’heure est aux suppositions, il faudra attendre la suite de l’enquête pour tenter d’en savoir plus sur les motivations du suspect. De son côté, le FBI a officiellement qualifié l’évènement de « tentative d’assassinat apparente ».

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump s’est exprimé, parlant d’une « journée intéressante » :

Je voudrais remercier tout le monde pour votre sollicitude et vos bons vœux. C’était vraiment une journée intéressante ! Plus important encore, je tiens à remercier les services secrets américains, le shérif Ric Bradshaw et son bureau de patriotes courageux et dévoués, ainsi que tous les services de police, pour le travail incroyable accompli aujourd’hui […].