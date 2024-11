Avec un nouveau record, le S&P 500 signe la plus importante journée post-électorale de son histoire

En parallèle de la victoire de Donald Trump, le S&P 500 a enregistré la plus grosse performance de son histoire lors d’une journée post-électorale. Regardons ces chiffres de plus près.

Le S&P 500 bat des records après l'élection de Donald Trump

Avec l'élection de Donald Trump, les marchés financiers ont pu lever une part importante du doute ambiant qui planait. En réponse à cet évènement, l'indice américain de référence, le S&P 500, a imprimé la plus belle performance de son histoire après des résultats d'une élection présidentielle. Et pour cause, celui-ci a progressé de 2,6 %, détrônant de ce fait le précédent record de 2020 :

Figure 1 : Historique des performances du S&P 500 après une élection présidentielle américaine

Désormais, le célèbre indice est valorisé à 5 929 dollars, établissant ainsi un nouveau plus haut historique après celui du 17 octobre dernier :

Figure 2 : Cours du S&P 500 en données quotidiennes

💡 Que promet Donald Trump dans son programme ?

Parmi toutes les entreprises qui composent l'indice, certaines performent plus que d'autres. Cela est particulièrement vrai pour Tesla, dont le PDG Elon Musk s'est positionné comme un soutien important pour Donald Trump au long de cette campagne électorale. Lors de la journée de mercredi, le fabricant de véhicules électriques a donc vu son titre s'apprécier en Bourse à hauteur de 14,75 %.

Le dollar s'envole lui aussi

David Bahnsen, le directeur des investissements de The Bahnsen Group, a rapporté à Bloomberg que cette hausse du marché des actions pouvait être soutenue par les espoirs de baisses de taxes, et d'une déréglementation :

Pour l’instant, le sentiment des investisseurs est favorable à la croissance, à la déréglementation et aux marchés. On suppose également que l’activité de fusions et acquisitions va reprendre et que de nouvelles réductions d’impôts sont à venir ou que les réductions existantes seront prolongées. Cela crée un contexte favorable pour les actions.

En parallèle, le dollar a connu sa plus forte appréciation sur une journée depuis 2022. En effet, à titre d'exemple, le cours EUR/USD a chuté de plus de 1,84 % durant la journée de mercredi. Lors de l'écriture de ces lignes, 1 euro vaut donc environ 1,077 dollar :

Figure 3 : Cours de l'EUR/USD en données quotidiennes

👉 Dans l'actualité également — Les memecoins à l'effigie de Donald Trump s'effondrent après sa victoire aux élections présidentielles américaines

Comme nous avons pu le constater hier, le marché des cryptomonnaies a, lui aussi, accueillit très favorable les résultats de cette élection. En effet, la capitalisation totale du marché progresse actuellement de 7,8 % au cours des 24 dernières heures.

