Un nouveau kit d'espionnage cible les iPhone - Comment se protéger de DarkSword ?

Un nouveau logiciel espion hautement sophistiqué, nommé DarkSword, circule sur Internet dans le but de cibler les détenteurs d'iPhone, afin de voler leurs données personnelles, mais également leurs cryptomonnaies. Comment éviter toute contagion et assurer sa sécurité numérique ?

DarkSword : un logiciel espion qui cible les iPhone et leurs cryptos

La sécurité implique désormais une vigilance de tous les instants dans les environnements numériques actuels, afin d'assurer l'intégrité de son matériel informatique ou de son smartphone, mais également de ne pas tomber dans l'un des nombreux pièges tendus aux détenteurs de cryptomonnaies.

Une réalité qui s'applique également aux propriétaires d'appareils de la marque Apple, comme les célèbres iPhone pourtant réputés plus résistants aux risques de piratage. En particulier depuis la récente mise en lumière d'un « nouveau kit d'espionnage » répondant au nom de DarkSword.

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Selon le service de cybersécurité Google Threat Intelligence Group (GTIG), il s'agit plus précisément d'une « exploitation de faille du système iOS qui tire parti de plusieurs vulnérabilités zero-day pour compromettre complètement les appareils », afin d'accéder aux contacts, messages, historique de navigation, trousseau iCloud et portefeuilles crypto de leurs utilisateurs.

Depuis au moins novembre 2025, le GTIG a observé une utilisation de DarkSword par plusieurs fournisseurs de services de surveillance commerciale et acteurs présumés soutenus par des États dans le cadre de différentes campagnes. Ces acteurs malveillants ont déployé cette chaîne d'exploits contre des cibles en Arabie saoudite, en Turquie, en Malaisie et en Ukraine. Google Threat Intelligence Group

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Dans les faits, ce kit d'exploitation hautement sophistiqué aurait été créé par les mêmes spécialistes identifiés comme étant à l'origine de la version Coruna mise à jour début mars, avec un lien apparemment confirmé au groupe d'espionnage russe UNC6353 dans le cadre de ses attaques de type « watering hole », visant des groupes d'individus spécifiques en infectant les sites Web qu'ils fréquentent régulièrement.

Il a depuis été revendu et adapté - parfois à l'aide d'une IA - à des groupes localisés en Arabie saoudite, en Turquie, et en Malaisie, avec un mode d'infection qui semble se déclencher simplement lors de la visite d'un site web normal, sans même avoir à cliquer sur quoi que ce soit.

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Le kit exploite 6 failles, dont 3 zero-day. La chaîne commence par WebKit (le moteur de Safari), traverse plusieurs couches de sandbox, puis atteint le noyau d'iOS. En quelques minutes, contacts, messages, historique de navigation, trousseau iCloud et portefeuilles crypto sont exfiltrés vers un serveur distant. Christophe Boutry

Selon les éléments disponibles, il y aurait déjà plus de 270 millions d’iPhones exposés, même si Apple a déjà annoncé la correction de toutes les failles identifiées dans sa version iOS 26.3. Le seul moyen de se protéger : réaliser le plus rapidement possible la mise à jour nécessaire des appareils concernés.

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Sources : GTIG, Christophe Boutry

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