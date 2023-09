Alors que le sujet des devises numériques et des crypto-actifs divise la classe politique américaine, les républicains ont fermement choisi leur camp. La Commission des services financiers de la Chambre des représentants s’est en effet réunie pour discuter de trois projets de loi, qui limiteraient la capacité de la Réserve fédérale à émettre un dollar numérique.

French Hill, un membre républicain de la Chambre des représentants, a ainsi rejeté très nettement l’éventualité d’une MNBC :

There is absolutely no support for a #CBDC in Congress, except from those who think somehow a CBDC might be an amazing solution to many unstated global problems.@FinancialCmte pic.twitter.com/RpnVxNZHu4

— French Hill (@RepFrenchHill) September 14, 2023