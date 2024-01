Meria lance son application mobile : vos investissements crypto à portée de main

Un an après une refonte majeure de son image de marque, Meria, acteur notable dans le secteur des cryptomonnaies, présente un nouvel élément dans son agenda de développement : le lancement de son application mobile. Cette nouveauté inaugure une série de mises à jour prévues en 2024 pour la plateforme française.

L'application Meria est maintenant disponible

Disponible au téléchargement sur iOS et Android, l'application Meria offre aux utilisateurs de la plateforme une option plus mobile et accessible pour interagir avec leurs cryptomonnaies.

Ce lancement s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue des services de Meria, soulignant l'adaptation de l'entreprise aux besoins changeants de ses utilisateurs.

Générez des intérêts sur vos cryptos avec Meria

Risque élevé de perte en capital

« Nous avons passé l’année 2023 sous les radars. Le plan c’était de profiter de la période de bear market pour construire dans l’ombre et être prêt pour le prochain cycle haussier avec beaucoup de nouveautés. L’application mobile est la première concrétisation de cette année de travail. » Thibaut Boutrou, directeur général de Meria

L'application Meria propose plusieurs fonctionnalités, reflétant en grande partie celles de la plateforme Web existante :

Accessibilité étendue : l'application offre un accès plus direct aux services de Meria, contournant les limites imposées par l'usage d'un PC ou d'une interface mobile moins adaptée ; Interface utilisateur standardisée : l'application privilégie une approche fonctionnelle et intuitive dans sa conception, cherchant à rendre l'expérience utilisateur fluide ; Fonctionnalités complètes : elle reprend l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme Web de Meria, permettant investissements, échanges, retraits de fonds et suivi d'investissements, dans une démarche de cohérence avec l'offre Web existante ; Notifications : un système de notifications personnalisables est inclus, visant à tenir les utilisateurs informés des mises à jour et offres de Meria.

« « Pendant longtemps, la finance était perçue comme une discipline qui se pratiquait sur les ordinateurs. Aujourd'hui, avec la simplification des outils et des plateformes, nous constatons une évolution des comportements, en particulier chez les investisseurs individuels à la recherche de solutions simples. Dans ce contexte, il était urgent de rendre nos services accessibles depuis une application en y adaptant l’expérience d’investissement. » Owen Simonin, président de Meria

🎉 L'application Meria est enfin disponible ! Nous sommes fiers de vous annoncer que notre application est désormais disponible sur iOS et Android. 🔶 Retrouvez tous les services et fonctionnalités de la plateforme web sur votre mobile, accessibles de n'importe où et n'importe… pic.twitter.com/Tqdz0fe0tf — Meria (@Meria_Finance) January 29, 2024

Si vous ne connaissez pas encore Meria, il s'agit d'une entreprise française qui s'est imposée comme un acteur majeur du marché des actifs numériques, tant en France qu'en Europe. Sa vocation est de démocratiser l'accès à des offres d'investissement sophistiquées s'appuyant sur les cryptomonnaies.

Les solutions développées par les équipes de Meria sont conçues pour répondre aux besoins d'une clientèle variée, comprenant des particuliers, des professionnels et même des entités institutionnelles.

Ainsi, avec Meria, il est possible en quelques clics de générer des rendements réguliers grâce au staking, sans se soucier de l'aspect technique que cela représente habituellement. Meria s'occupe de tout à la place de ses utilisateurs et permet à l'heure actuelle de faire du staking avec plus de 35 cryptomonnaies dont l'ETH d'Ethereum, le SOL de Solana ou encore l'ATOM de Cosmos.

