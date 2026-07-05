La France au bord du précipice financier, selon Bruno Le Maire

Bruno Le Maire alerte sur un « précipice financier » pour la France, avec une dette à 117,5 % du PIB et un déficit prévu à 6 % en 2027. L'ancien ministre de l'Économie nie toute responsabilité quant à la situation.

Un cri d’alarme sur les finances publiques françaises

La France traverse-t-elle sa plus grave crise budgétaire depuis des décennies ? C’est en tout cas le message martelé par Bruno Le Maire cette semaine sur Europe 1. L’ancien locataire de Bercy n’y va pas par quatre chemins.

Le système est hors de contrôle, la machine s’est emballée et nous sommes désormais au bord du précipice financier. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, sur Europe 1.

Les chiffres, il est vrai, donnent le vertige. La dette publique française atteint déjà 117,5 % du PIB à l’issue du premier trimestre 2026. Et selon l’OCDE, sans redressement urgent, elle pourrait grimper à 127 % à l’horizon 2030.

Le gouvernement, plus optimiste, table sur un pic en 2027 et 2028 avant une stabilisation autour de 118 % en 2029. Bruno Le Maire, lui, prévoit un déficit à 6 % du PIB dès 2027.

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« Ce n’est pas un problème de personne »

Sur le banc des accusés depuis son départ de Bercy, l’ancien ministre change de ton. En mai dernier, il assurait encore à RMC qu’il assumait « toutes ses responsabilités » sur la dette. Deux mois plus tard, le discours évolue nettement.

Depuis que je suis parti, ce sont 285 milliards d’euros de dettes supplémentaires. Ce n’est pas un problème de personne. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, sur Europe 1.

Il concède néanmoins qu’il « aurait fallu plus de fermeté » dans les décisions prises, tout en rappelant les avoir prises « seul contre tout le monde ».

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Bruno Le Maire pointe du doigt les choix opérés après son départ. Suppression de la réforme des retraites, hausse de l’impôt sur les sociétés, absence de Covid et fin de la période inflationniste. Autant de facteurs qui, selon lui, auraient dû alléger la charge budgétaire. « Pourtant, on a 285 milliards d’euros de dettes supplémentaires, rien ne le justifie », déplore-t-il.

Quelles conséquences pour les investisseurs français ?

Cette alerte intervient dans un contexte où la confiance des marchés envers la signature française est déjà mise à rude épreuve. Un déficit à 6 % du PIB en 2027, s’il se confirmait, éloignerait durablement la France des critères européens et pourrait peser sur le coût de sa dette.

Pour les investisseurs particuliers, cette instabilité budgétaire renforce l’intérêt pour les actifs perçus comme des couvertures face au risque souverain. L’or, historiquement, joue ce rôle. Mais depuis quelques années, le Bitcoin s’impose progressivement comme une alternative dans les stratégies de diversification patrimoniale, notamment auprès d’investisseurs inquiets de la trajectoire des finances publiques occidentales.

La question n’est plus tant de savoir si la France redressera ses comptes, mais à quel prix. Bruno Le Maire, en tirant aujourd’hui la sonnette d’alarme, semble surtout vouloir prendre date. Reste à savoir si son ancien camp gouvernemental partagera ce diagnostic dans les prochains arbitrages budgétaires.

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Sources : Capital, Europe 1

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