Le KRYPTO-TOUR débarque à Lyon pour une édition inédite dédiée au Web3 et à la finance

Le KRYPTO-TOUR, initié par l'association KRYPTOSPHERE en 2022, s’impose peu à peu comme un événement majeur dans l’écosystème blockchain français. Après 2 éditions à succès à Marseille, c’est à Lyon, le 19 octobre prochain, que l'événement fera étape. Cette nouvelle édition, organisée par Raphael Pautard et son équipe de KRYPTOSPHERE IAE LYON, se montre fidèle à sa mission : décentraliser la diffusion des technologies blockchain en France et mettre en lumière le dynamisme des régions.

Lyon, nouvelle capitale des technologies blockchain le temps d’une journée avec le KRYPTO-TOUR

Le choix de Lyon n’est pas anodin. Cette ville, réputée pour son écosystème innovant, accueillera l’événement au H7, un lieu emblématique de la tech lyonnaise. Ce KRYPTO-TOUR lyonnais a pour ambition de réunir les acteurs du Web3 et les professionnels du secteur financier traditionnel afin de favoriser les échanges et la collaboration entre ces 2 univers.

« Nous sommes particulièrement fiers de faire venir le KRYPTO-TOUR à Lyon cette année, une ville souvent oubliée par l'écosystème Web 3 français, malgré la présence d'un grand nombre d'acteurs clés. Cet événement sera une opportunité unique pour Lyon de devenir le cœur battant des écosystèmes Web 3 et financier pour une journée », explique Raphaël Pautard, cofondateur de l’événement et président de KRYPTOSPHERE IAE LYON.

🎫 Retrouvez le programme et la billetterie pour le KRYPTO-TOUR

Il s'agit là de la 3e itération du KRYPTO-TOUR, événement annuel initié en 2022 par Raphaël Pautard et Marvin Scaringella sous l'égide de l'association étudiante française KRYPTOSPHERE, la plus grande association étudiante européenne dédiée à ce secteur.

Aujourd'hui, KRYOPTOSPHERE dénombre 22 antennes et plus de 800 membres répartis dans les principales écoles de commerce et d’ingénieurs à travers le pays, dans l'optique de démocratiser les cryptomonnaies et les nouvelles technologies auprès du plus grand nombre.

L'association souhaite décentraliser les événements blockchain, trop souvent concentrés à Paris. Lyon, 2e métropole économique de France, se révèle ainsi être un choix idéal pour accueillir cette nouvelle édition. La ville jouit en effet d’un écosystème dynamique, tant dans le domaine de la finance que de la technologie, et voit émerger de nombreux acteurs intéressés par le potentiel de la blockchain.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Un programme riche pour démocratiser la blockchain

L’édition lyonnaise du KRYPTO-TOUR s’annonce particulièrement dense avec des conférences, des tables rondes et des keynotes tout au long de la journée, le tout dans plus de 2 500 m² dédiés aux technologies blockchain.

Parmi les thématiques phares qui seront abordées : l’application de la nouvelle réglementation européenne MiCA (Markets in Crypto-Assets), l’avenir de l’écosystème Web 3 en France à l’horizon 2030, ou encore les opportunités de convergence entre finance traditionnelle et cryptomonnaies.

Les participants pourront assister à des discussions animées par des personnalités influentes du secteur telles qu'Owen Simonin (Hasheur), créateur de contenu reconnu pour sa pédagogie sur les cryptomonnaies, Claire Balva, spécialiste de la réglementation blockchain, Cyrus Fazel, fondateur de SwissBorg, ou encore Valeria Faure-Muntian, députée française très active sur les questions de réglementation des cryptomonnaies.

En parallèle, des keynotes et des sessions de pitch offriront une tribune aux projets innovants de l’écosystème.

Programme de la journée du KRYPTO-TOUR

L'un des moments forts de la journée sera l’intervention d’Yves Choueifaty, président et CIO de Tobam, lors du premier événement du « Club Bitcoin Pro ». Ce club, co-organisé par Paymium, Sia Partners et le cabinet d’avocats Kramer Levin, a pour objectif de rassembler les professionnels de la finance intéressés par les cryptomonnaies. Il offrira un cadre d’échanges et de networking privilégié afin d’approfondir les enjeux du secteur et de suivre les dernières tendances du marché.

L’événement se clôturera par une soirée VIP, offrant aux participants l’opportunité de prolonger les discussions dans une atmosphère conviviale.

🌍 L'association étudiante française KRYPTOSPHERE étend ses horizons au Royaume-Uni et en Belgique

Avec cette édition, le KRYPTO-TOUR poursuit son objectif de démocratisation des technologies blockchain en rendant ces sujets accessibles à tous, qu’il s’agisse de professionnels, d’étudiants ou de simples curieux. Le rendez-vous est pris pour le 19 octobre à Lyon, une opportunité unique de plonger au cœur de l’innovation blockchain.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Source : KRYPTOSPHERE

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.