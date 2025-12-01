Le Kazakhstan pourrait investir jusqu’à 300 millions de dollars dans l’industrie crypto

La Banque nationale du Kazakhstan étudie la possibilité d’investir jusqu’à 300 millions de dollars dans l’écosystème crypto. Où en sont ces réflexions ?

La Banque nationale du Kazakhstan réfléchit à investir dans l'écosystème crypto

Selon le média local Zakon, la Banque nationale du Kazakhstan pourrait investir jusqu'à 300 millions de dollars dans les cryptomonnaies. En effet, le 27 novembre dernier, le vice-président de la Banque, Berik Sholpankulov, a partagé cette idée à l'occasion d'une réunion d'information au Sénat.

Toutefois, il convient de préciser le caractère hypothétique de cette idée, la priorité étant d'abord donnée à l'or et aux devises étrangères. Ainsi, Timur Suleimenov, le gouverneur de la Banque nationale du Kazakhstan, a apporté vendredi dernier des précisions aux propos de son collègue :

Au sein de ce portefeuille, un portefeuille distinct a déjà été créé, axé sur les investissements dans les actions de sociétés technologiques et autres instruments financiers liés aux actifs financiers numériques. Les montants peuvent atteindre 300 millions de dollars. Cela ne signifie pas que nous avons investi 300 millions de dollars d'emblée ; nous pourrions nous limiter à 50, 100 ou même 250 millions de dollars. C'est un travail très complexe, compte tenu du déclin du marché des cryptomonnaies et de la réévaluation constante des perspectives de monétisation, de la rentabilité, etc.

Dans ce contexte, l'intéressé explique que « les fondements juridiques et infrastructurels nécessaires » sont déjà en place, si tout cela venait à se concrétiser. Néanmoins, au regard de l'incertitude de ces derniers temps sur le marqué, il explique également que la Banque attend que la « situation se stabilise » et qu'elle ne va « rien précipiter ».

En septembre dernier, le Kazakhstan s'était déjà fait remarquer avec l'annonce d'un stablecoin national sur Solana (SOL) en collaboration avec Mastercard, ainsi que la création d'un fonds souverain en BNB, dans le sillage d'un partenariat avec Binance.

Source : Zakon

