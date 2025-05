Il simule son suicide pour échapper à sa communauté ? Le développeur de Zerebro accusé d'être bien vivant

Le développeur de Zerebro semblait s’être suicidé en direct dans un live sur Pump.fun. Mais de nouveaux éléments suggèrent qu’il s’agissait d’une mise en scène, Jeffy Yu ayant souhaité échapper à sa communauté. Que sait-on sur cette affaire ?

Le développeur de Zerebro aurait-il simulé son suicide ?

Le 4 mai dernier, une vidéo diffusée en direct sur la plateforme Pump.fun montrait le développeur Jeffy Yu semblant se suicider par arme à feu. L’homme responsable de la plateforme Zerebro avait précédemment expliqué que la divulgation de son identité l’avait exposé à des risques de cambriolages et d’agressions.

Mais cela aurait-il été une mise en scène ? Plusieurs éléments partagés ces derniers jours semblent le suggérer. Un document non vérifié, présenté comme une lettre de Jeffy Yu à un investisseur, affirme que la mise en scène serait orchestrée. Le développeur de Zerebro y expliquerait les raisons de son choix :

J’ai créé une vidéo dans laquelle je semble me suicider. […] Ma décision était délibérée. De mon point de vue, c’était la seule manière de me libérer du harcèlement persistant, du chantage et des menaces.

Dans cette lettre, une personne présentée comme Jeffy Yu explique avoir été victime de menaces liées à ses origines ainsi que son orientation sexuelle et avoir vu son numéro de téléphone et son adresse publiés en ligne. Il affirme vouloir désormais vouloir continuer ses activités dans le domaine de la musique.

Des éléments qui sèment le doute

Bien que cette lettre n’ait pas été authentifiée, d’autres éléments ont été partagés par la communauté, nourrissant les doutes. Avec notamment une activité observée sur les portefeuilles de Jeffy Yu après sa mort. Par ailleurs, l’avis de décès publié sur Legacy.com a été supprimé du site. Enfin, les autorités locales n’ont enregistré aucun décès correspondant au développeur le jour de son supposé suicide.

Le projet Zerebro avait connu une ascension fulgurante, atteignant au plus haut une capitalisation de 800 millions de dollars. Le projet mêlait des thématiques comme la blockchain, l’intelligence artificielle et les memecoins. Lancé très rapidement sur Pump.fun, Zerebro avait été accusé d’être un « pump and dump », de ne pas avoir de feuille de route réelle.

Ayant attiré l’attention autant que les suspicions, Jeffy Yu s’est-il alors réellement suicidé ? La question demeure, mais elle souligne les liens parfois tendus entre un développeur et sa communauté et les enjeux qui existent dans la vie « réelle ».

Source : Daniele via X

