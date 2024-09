Hamster Kombat : seuls 43 % des joueurs seront éligibles à l'airdrop

Quatre jours avant le lancement tant attendu du « plus grand airdrop de tous les temps », Hamster Kombat a dévoilé quelques chiffres autour de la 1ère saison du jeu.

Sur X, Hamster Kombat a annoncé que plus de 300 millions de personnes s'étaient inscrites pour jouer au tap-to-earn depuis le 26 mars dernier, mais que seuls 131 millions de joueurs étaient éligibles à son airdrop.

🚀 Over 300 million people have joined Hamster Kombat since March 26, 2024, 131 million qualified for the airdrop on September 26th and around 2.3 million were banned as cheaters.

🔥 The results of Season 1 have been finalized:

En tout, 2,3 millions de « joueurs » ont été bannis pour tricherie. Il s'agissait là soit de bots, soit de joueurs réels ayant utilisé des moyens illégaux pour engranger un maximum de coins, la monnaie virtuelle du jeu, et ainsi accroître le nombre de tokens qu'ils pouvaient recevoir.

Comme l'a confirmé l'équipe derrière Hamster Kombat, la supply totale de sa cryptomonnaie HSMTR sera de 100 millions de tokens, et 60 % de l'offre existante sera distribuée à l'occasion de l'airdrop venant conclure la saison 1 du jeu et qui se déroulera le 26 septembre.

88,75 % des tokens distribués, soit 53,25 millions de HMSTR, seront directement offerts à cette date aux joueurs éligibles. Les 6,75 millions de tokens HMSTR restants seront libérés 10 mois après le lancement de la cryptomonnaie, en juillet 2025.

Hamster Kombat en a également profité pour évoquer la 2e saison qui pour l'heure, n'a pas de date officielle de lancement. En tout, 15 % de la supply totale de HMSTR, à savoir 15 millions de tokens seront distribués à l'occasion d'un second airdrop qui viendra conclure cette nouvelle saison.

Pour l'heure, la saison 1 est bel et bien terminée, mais les joueurs de Hamster Kombat peuvent continuer à jouer. Cette fois-ci, durant cette période d'intersaison, les utilisateurs pourront engranger des diamants pouvant leur donner des avantages significatifs pour la 2e saison à venir.

Si le système de cartes à collectionner pour augmenter son rendement par heure est toujours d'actualité, il semblerait qu'Hamster Kombat invite ses joueurs à collecter des diamants en jouant à des jeux partenaires.

Aujourd'hui, les joueurs peuvent savoir combien de tokens HMSTR ils pourront récupérer dans quelques jours. Malgré tout, une partie de la communauté crypto s'est montrée déçue de la répartition proposée par les développeurs du jeu. Ainsi, un utilisateur s'est plaint sur X « des erreurs commises par Hamster Kombat » :

Hamster Kombat Mistakes 📌

- First said PPH will be important then shift their focus on keys

- Players wasted their day and night to collect keys

But the results come in favour of inviting refferals

It's Betrayal ✅ unfair distribution for common users

Allocated major…

— Crypto with Khan ( SFZ ) (@Cryptowithkhan) September 22, 2024