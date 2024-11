Le gouvernement va surveiller les recherches en ligne des Français, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA)

Vos recherches sur Google, TikTok et Instagram, bientôt surveillées par le gouvernement. Le Service d’information du gouvernement (SIG) a en effet lancé un appel d’offres pour intensifier les moyens de pister les requêtes des Français sur les réseaux. Quelle forme cela va-t-il prendre ?

Les recherches des Français davantage surveillées par le gouvernement

L’appel d’offres a été repéré par le média L’informé. Le Service d’information du gouvernement, qui a pour but d’analyser l’évolution de l’opinion publique et du contenu des médias, devrait bientôt disposer de plus de moyens. Il vient en effet de publier un appel d’offres pour renouveler le contrat d’écoutes concernant les réseaux sociaux (social listening en anglais).

Si ce dispositif existait déjà, il se munira en 2025 d’un volet destiné à surveiller les recherches. Cela permettrait notamment d’être à l’écoute des « signaux faibles », autrement dit les appels à mobiliser et autres prémices d’une grogne populaire. Les discussions publiques sur Emmanuel Macron, Michel Barnier ou tout autre représentant de l’État seront ainsi analysées en temps réel.

« Détecter, analyser et mesurer les préoccupations et attentes des internautes vis-à-vis de l’action du Gouvernement et de l’actualité en général. »

L’usage de l’intelligence artificielle a d’ailleurs été élargi. Dans l’idée, il s’agit de s’aider de l’IA pour détecter une crise – telle que par exemple la crise des Gilets jaunes – à l’avance avant qu’elle ne prenne de l’ampleur. Autrement dit, de prendre le pouls de la société française via l’immensité des discussions disponibles sur Internet.

Seules les communications publiques seraient concernées

Ce sont 5 millions d’euros qui seront alloués sur une durée de 4 ans. Selon le SIG, seules les communications publiques sont concernées. C’est-à-dire celles qui ont lieu sur les groupes Facebook ouverts, les pages Instagram publiques ou encore les forums. Les données privées ne sont pas accessibles via les outils déployés.

Par ailleurs, le dispositif devra respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD). Mais il inquiète cependant ses détracteurs. C’est la masse considérable de données collectées qui est pointée du doigt, ainsi que le recours à l’IA pour analyser celles-ci à grande échelle. Par ailleurs, surveiller d’éventuelles crises avant que celles-ci n’émergent pose bien sûr son lot de questionnements éthiques.

Source : L’Informé

