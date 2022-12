La Gnosis Chain migre vers la Proof of Stake et devient la 3e blockchain la plus décentralisée

Après Ethereum (ETH), c'est au tour de la Gnosis Chain de migrer vers une nouvelle méthode de consensus : la Proof of Stake (PoS). Grâce au succès de cette opération, la Gnosis Chain qui utilisait la Proof of Authority (PoA), passe de 20 validateurs à plus de 100 000 et devient la 3e blockchain la plus décentralisée.

La Gnosis Chain suit l'exemple d'Ethereum

La Gnosis Chain, une blockchain axée sur la protection de la vie privée et l'une des premières sidechains d'Ethereum, a accompli avec succès sa propre version de The Merge. Grâce à cette mise à jour, la Gnosis Chain n'utilisera plus la méthode de consensus de la Proof of Authority (PoA), et fonctionne désormais avec la Proof of Stake (PoS).

Gnosis Chain est le deuxième réseau après Ethereum à migrer vers la PoS à partir d'une autre architecture de consensus. L'équipe affirme que cette opération permet à Gnosis Chain de devenir la 3e blockchain la plus décentralisée de l'écosystème, après Bitcoin et Ethereum. En effet, le nombre de validateurs de la Gnosis Chain est de moins de 20 validateurs à plus de 100 000.

La Gnosis Chain a simplifié au maximum le processus de gestion d'un nœud validateur et abaissé la barrière à l'entrée : un seul token GNO étant nécessaire.

Après le succès de sa propre itération de The Merge, l'équipe de Gnosis Chain travaille à l'amélioration de ses bridges, ces protocoles qui permettent d'envoyer des tokens entre deux réseaux distincts.

Au tour du Dogecoin (DOGE) ?

Après Ethereum et Gnosis Chain, d'autres blockchains pourraient avoir leur propre « The Merge » et migrer vers la Proof of Stake. Interrogé par CoinDesk avant l'opération, Stefan George, le cofondateur et directeur de la technologie de Gnosis, précisait :

« Nous avons été ravis de constater que The Merge d'Ethereum a été couronnée de succès et nous sommes de plus en plus convaincus que nous pouvons appliquer The Merge avec succès à Gnosis Chain. »

Ces propos prouvent une chose, le succès de la mise à jour The Merge pour la blockchain Ethereum a confirmé qu'une mission aussi complexe était réalisable. Les développeurs de la blockchain Gnosis l'affirment, c'est grâce à cela qu'ils ont décidé de faire de même et de réaliser leur propre The Merge.

Ainsi, il est envisageable qu'une « The Merge Season » débute et qu'une multitude de blockchains suivent l'exemple d'Ethereum et de Gnosis Chain dans un futur proche. D'ailleurs, la prochaine blockchain à migrer vers la Proof of Stake pourrait n’être nulle autre que Dogecoin (DOGE).

Actuellement en Proof of Work, les équipes du célèbre meme-coin envisagent très sérieusement de quitter la Proof of Work. Elles se sont d'ailleurs rapprochées de Vitalik Buterin pour obtenir de l'aide à ce propos.

Source : Gnosis Chain

