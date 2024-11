Galeon, pionnier de la DeSci, lance sa nouvelle plateforme Atlantis

La science décentralisée (DeSci) émerge comme un mouvement transformateur qui réinvente les paradigmes traditionnels de la recherche.

Face aux limitations actuelles - bureaucratie complexe, accès restreint aux financements, opacité des processus - la DeSci propose une alternative radicalement ouverte et collaborative.

Utilisant les technologies d'intelligence artificielle (IA) et de la blockchain, elle vise à démocratiser la production et le partage des connaissances scientifiques.

Grâce à la science décentralisée, les chercheurs peuvent désormais obtenir des financements transparents, partager leurs données instantanément, et impliquer directement les communautés dans les processus de recherche.

Galeon se positionne comme un acteur pionnier de cette nouvelle ère scientifique, avec une ambition claire : transformer la recherche et la pratique médicale grâce à l'IA et la blockchain.

Fondée sur une vision communautaire dès 2016, l'entreprise française rassemble un riche écosystème composé de professionnels de la santé, patients, chercheurs et investisseurs, qu'elle nomme les « Pionniers ».

À l'heure de l'écriture de ces lignes, 16 établissements hospitaliers ont d'ores et déjà adopté la solution de Galeon.

La stratégie de Galeon repose sur 2 technologies disruptives : la blockchain et l'IA. Son Dossier Patient Informatisé (DPI) intelligent représente l'incarnation de cette approche. En anonymisant et structurant les données de santé, Galeon permet leur analyse décentralisée tout en préservant rigoureusement la vie privée des patients.

L'originalité de ce modèle réside dans sa dimension participative. Les membres de la communauté Galeon qui détiennent des tokens GALEON peuvent désormais voter au travers de la gouvernance de l'organisation autonome décentralisée (DAO) pour financer des projets scientifiques à but non-lucratif.

La plateforme Atlantis, actuellement en version beta et accessible sur liste d'attente, matérialise concrètement l'ambition de Galeon.

Accessible à tout moment, Atlantis constitue un pont innovant entre le Web2 et le Web3. Gamifiée et pensée pour être intuitive, cette plateforme dédiée à la science décentralisée vise à accueillir une communauté massive, en facilitant l'intégration des personnes non familières aux technologies de la blockchain.

