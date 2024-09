Flappy Bird : on en sait plus sur l'intégration avec le Web3

Flappy Bird sera-t-il un jeu Web3 ? Partiellement, selon les équipes de développement, qui clarifient la nature de la nouvelle version du jeu mythique. Voici ce que l'on sait pour l'instant.

Flappy Bird revient, avec une patte dans le Web3

Lancé en 2014, le jeu Flappy Bird revient cette année, sous l’égide d’une nouvelle équipe de développement. Et déjà, il suscite une petite controverse. Des pages du site, désormais hors ligne, mentionnaient en effet le Web3 et Solana (SOL) en particulier :

« Le légendaire Flappy Bird est de retour et il volera plus haut que jamais sur Solana, alors qu’il s’élance dans le Web3. »

Par ailleurs, une autre page mentionnait un mécanisme de « flap-to-earn », certainement inspiré des « tap-to-earn » qui ont explosé sur Telegram (TON) ces derniers temps.

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un jeu Tap to Earn ?

Les indices avaient inquiété les fans de Flappy Bird, qui pour certains s’inquiètent de voir le titre mythique devenir un jeu blockchain. Les équipes de développement ont donc réagi cette semaine.

Des « options » Web3 et pas de NFT pour Flappy Bird

Un des membres de la Flappy Bird Foundation, interrogé par nos confrères de CoinTelegraph, a confirmé que si Flappy Bird aura des options liées au Web3, celles-ci ne seront pas obligatoires et pas présentes sur toutes les versions. Le pont avec les cryptomonnaies sera présent sur l’application Telegram, qui a déjà été lancée, mais pas nécessairement sur les applications mobiles « classiques » :

« [Le jeu] aura des intégrations Web. [Mais] il y aura d’autres lancements sans les options crypto sur les plateformes mobiles. »

👉 Sur le même sujet – Qu’est-ce que Hamster Kombat ? Tout savoir sur ce Tap to Earn sur Telegram

Par ailleurs, les équipes de la Flappy Bird Foundation affirment que le jeu sera « toujours 100% free to play ». Free to play ne veut cependant pas dire gratuit, et des options de monétisation soient intégrées au jeu de base. Les joueurs pourront ainsi acheter plus d’énergie ou des objets qui permettent de changer les mécaniques de vol.

Un Flappy Bird modernisé

Il y aura également des publicités, qui seront optionnelles. Mais les joueurs choisissant de les regarder bénéficieront de bonus. Autrement dit, si Flappy Bird date de 2014, sa nouvelle version intégrera bien toute les options de monétisation qui sont légion dans le secteur des jeux mobiles.

🌐 Dans l’actualité – Hamster Kombat : seuls 43 % des joueurs seront éligibles à l’airdrop

Quant à Dong Nguyen, son créateur original, il s’est distancé du projet. En 2014, il regrettait que son jeu soit devenu si « addictif » et avait choisi de le retirer des plateformes de téléchargement. Et plus récemment en 2024, il avait confirmé qu’il ne « soutenait pas la cryptomonnaie ». Le FLAP, une possible crypto liée à Flappy Bird, s’envolera donc peut-être sans son créateur.

Source : CoinTelegraph

