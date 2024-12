Fermeture de Bybit en France : vous avez jusqu'au 8 janvier pour retirer définitivement vos fonds

La plateforme d’échange Bybit avait annoncé sa fermeture prochaine pour les clients français, faute d’avoir reçu l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les clients qui disposent encore de fonds sur la plateforme doivent impérativement les retirer avant le 8 janvier prochain, sous peine de voir des frais facturés.

Bybit ferme définitivement ses portes en France

Cet été, Bybit espérait pouvoir obtenir la licence de l’AMF et rouvrir ses portes au marché français. Mais cela n’est pas le cas et la plateforme d’échange communique désormais urgemment avec les utilisateurs français : ceux-ci doivent retirer les fonds qu’il leur resterait avant le début de l’année.

« Bybit ne fournira plus de services de retrait et de conservation aux ressortissants ou résidents des territoires français. Nous vous demandons de veiller à ce que tous les actifs soient retirés avant cette date. »

Après le 8 janvier, les utilisateurs disposant de moins de 10 USDC sur leur compte se verront appliquer une pénalité de 10 USDC et leurs comptes seront fermés. Pour ceux qui disposent de plus de fonds, ils seront transférés vers la plateforme Coinhouse et les retraits devront être gérés par cette plateforme française.

Les déboires réglementaires de Bybit

En août dernier, Bybit affirmait qu’elle souhaitait servir le marché français « une fois que les licences appropriées […] auront été obtenues ». Mais les choses sont compliquées par la situation de la plateforme d’échange, qui a été placée sur liste noire de l’AMF depuis 2022. Elle n’a à ce stade pas obtenu le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).

La décision de l’AMF a pu surprendre, notamment parce que Bybit était devenue le second plus grand exchange mondial en termes de volume à l’été dernier, dépassant Coinbase. On avait cependant assisté à un durcissement de ton de la part de l’AMF cette même année, le gendarme financier français faisant davantage la chasse aux plateformes non enregistrées en tant que PSAN.

Dans son communiqué, Bybit souligne pourtant sa volonté d’opérer son entreprise « en accord avec les règles et réglementations en vigueur ». Mais ses efforts n’auront semble-t-il pas suffi et le marché français s’est fermé.

Source : Bybit, communiqué

