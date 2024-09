L'exchange décentralisé (DEX) Osmosis lance sa nouvelle plateforme interchain Polaris

L'exchange décentralisé (DEX) Osmosis a dévoilé sa nouvelle plateforme interchain baptisée Polaris. Cette nouvelle plateforme aura pour ambition de permettre aux utilisateurs du DEX d'échanger des tokens sur plusieurs blockchains au travers d'une interface unique.

De cette manière, Osmosis proposera un outil qui, selon lui, « simplifie le processus de suivi et d'échanges de tokens sur plusieurs réseaux », évitant par la même occasion l'utilisation de plusieurs portefeuilles ou de bridges par ses utilisateurs.

👉 Pour en savoir plus – Osmosis (OSMO), l’échange décentralisé multi-chaînes de l'écosystème Cosmos

Sur X, Sunny Aggarwal, le cofondateur d'Osmosis, a présenté Polaris comme une plateforme regroupant « énormément de choses » :

Polaris is many things.

It's a dex aggregator. A bridge aggregator. An aggregator aggregator.

A portfolio tracker. A universal gas station. An MPC autopilot signer.

There's a lot going on. But really its all to build something simple.

It's a Token Portal.

— Sunny Aggarwal 🧪 ₿ (@sunnya97) September 11, 2024