L'ETF Ethereum spot de Fidelity est repoussé – Réponse finale au mois de mai ?

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a repoussé la demande d'ETF Ethereum spot de Fidelity au 5 mars prochain. Après l'approbation des ETF Bitcoin spot la semaine dernière, les regards se tournent maintenant vers l'Ether (ETH), mais nous pourrions être contraints d'attendre jusqu'au mois de mai prochain, moment de la première deadline finale.

La SEC repousse la demande d'ETF Ethereum spot de Fidelity

Suite à l'acceptation des ETF Bitcoin spot la semaine dernière, les regards sont désormais tournés vers la deuxième cryptomonnaie la plus capitalisée du marché, à savoir l'Ether (ETH). La crypto de la blockchain Ethereum aura-t-elle droit, elle aussi, de mettre un pied dans le marché des géants de la finance tels que BlackRock, Fidelity ou Grayscale via des ETF au comptant ?

Et bien, pas pour le moment, selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui vient de repousser la demande d'ETF Ethereum spot de Fidelity au 5 mars prochain.

« La Commission estime qu'il est approprié de désigner une période plus longue pour prendre des mesures sur le changement de règle proposé afin qu'elle ait suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et les questions qui y sont soulevées. » Document de la SEC

Selon James Seyffart, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg Intelligence, il s'agit là d'une décision tout à fait attendue de la part du régulateur américain, qui avait d'ailleurs repoussé l'échéance à son maximum avant d'accepter les ETF Bitcoin spot.

Fidelity #ethereum ETF delayed just now. Completely expected. Dates that really matter are late May in my view. https://t.co/8mvhcPRaS7 — James Seyffart (@JSeyff) January 18, 2024

Selon lui, nous pouvons effectivement patienter jusqu'au mois de mai prochain avant d'avoir une réponse définitive de la part de la SEC. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, c'est effectivement le 23 mai prochain que la deadline finale de l'ETF Ethereum spot de VanEck arrivera, de la même manière que l'ETF Bitcoin spot d'Ark Invest était attendu pour le 10 janvier.

Tableau (à jour de décembre 2023) indiquant les différentes deadlines relatives aux demandes d'ETF Ethereum spot en cours

Bien que le scénario autour de l'arrivée potentielle d'ETF Ethereum spot ressemble à celui que nous avons connu pour les ETF Bitcoin au comptant, doit-on nous attendre à ce que la SEC donne de nouveau son feu vert ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Aura-t-on droit à un ETF spot sur l'Ether ?

La SEC ayant le dernier mot sur l'approbation ou non des ETF aux États-Unis, les sociétés souhaitant émettre ce type de véhicule d'investissement doivent scrupuleusement s'accorder avec les règles instaurées par le régulateur.

Et l'une des notions principales lorsque l'on considère la possibilité de lancer un ETF sur le marché, c'est de définir si, oui ou non, l'actif concerné est une valeur mobilière (security) ou une marchandise (commodity). Lorsque les ETF Bitcoin spot ont été acceptés, Gary Gensler a été clair dans son communiqué : le Bitcoin est une marchandise.

Toutefois, le fonctionnement de ce dernier diffère intrinsèquement de celui de l'Ether, puisqu'il fonctionne à travers la preuve de travail (proof-of-work) et non à travers la preuve d'enjeu (proof-of-stake). Et la preuve d'enjeu permet de générer du rendement dans son fonctionnement à travers le staking, ce qui pourrait poser problème d'un point de vue réglementaire.

D'ailleurs, nos confrères de The Block révélaient dans un dossier exclusif il y a une semaine que les analystes de JPMorgan estimaient que la classification de l'ETH comme marchandise était la condition sine qua non pour un ETF spot.

« C'est loin d'être acquis, et je ne mettrais pas plus de 50 % de chance à ce que la SEC classe l'Ether comme une marchandise avant le mois de mai. » Nikolaos Panigirtzoglou, directeur général chez JPMorgan

Toutefois, l'espoir n'est pas perdu : au mois d'octobre dernier, Brian Quintenz, chef de la politique chez Andreessen Horowitz (a16z), faisait remarquer qu'en approuvant des ETF Ethereum Futures, la SEC confirmait indirectement que l'Ether ne pouvait être classé comme une valeur mobilière.

By approving ETH ETFs based on ETH commodity futures contracts, the SEC has officially provided clarity on ETH’s status as a non-security. With so much innovation being built on the Ethereum blockchain, this creates a clearer path for builders. It's ridiculous and insulting that… — Brian Quintenz (@BrianQuintenz) October 2, 2023

Eric Balchunas, un analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg, estime à 70 % les chances qu'une série d'ETF Ethereum spot soit approuvée, là où il donnait 90 % de probabilités pour les ETF Bitcoin au comptant ces derniers mois.

Encore une fois, nous devrons en tout cas attendre le dernier moment pour savoir ce que décidera la SEC.

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Securities and Exchange Commission

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.