Escroquerie crypto ? L'ancien nageur Amaury Leveaux attaqué en justice

En 2021, l'ancien nageur olympique Amaury Leveaux fonde la société Spantale, qui deviendra rapidement partenaire du club de handball Cavigal de Nice. Une opération qui devait permettre d’apporter jusqu’à 10 millions d’euros sous forme de cryptomonnaies, mais qui laisse désormais place à une procédure judiciaire pour abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment.

Amaury Leveaux et la société de sponsoring crypto Spantale

Pour bien comprendre cette histoire il faut revenir en 2021, lorsque le marché des cryptomonnaies enregistrait une hausse généralisée et un enthousiasme débordant de la part d'investisseurs en quête de rendements rapides, au point de permettre à certains de surfer la vague avec des projets pas toujours très solides ou légitimes.

À cette époque, le nageur quadruple médaillé olympique et détenteur d'un record du monde du 100 m nage libre en petit bassin Amaury Leveaux se lance dans le secteur avec la création de la société Spantale. Le but ? Financer des clubs de sport avec des investissements de sponsoring en cryptomonnaies.

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Une activité qui va rapidement amener l'entreprise à croiser le chemin du club de handball niçois Cavigal Nice Sport Handball, en devenant l'un des partenaires de son nouvel actionnaire majoritaire Badr Slassi, qui promet de le faire monter en Starligue sur une période de deux ans.

Au moment de cet accord, un chiffre apparaît dans les colonnes du journal Nice-Matin : le club niçois « pourrait toucher jusqu'à dix millions d'euros en cryptomonnaies ». Mais la réalité apparaît bien différente dans la convention de partenariat, qui parle de... 10 millions de tokens.

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De nombreuses plaintes pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment

Un an plus tard, les fonds espérés ne sont toujours pas arrivés et la SAS Cavigal, qui devait faire entrer le club dans une nouvelle ère se retrouve en liquidation judiciaire avec cessation de paiement. Dans le même temps, Badr Slassi « disparaît » de la circulation. Il sera toutefois condamné à verser plus de 360 000 euros au club, en mars 2025.

Début 2026, il refait surface au poste de collaborateur de la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marie-Pierre Vedrenne. Une exposition qui va rapidement faire ressurgir l'affaire du Cavigal Nice Sport Handball - dont il conteste le jugement - au sujet de laquelle il annonce réfléchir avec ses avocats à l'éventualité d'une action en justice contre Spantale.

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En effet, que devient Amaury Leveaux dans toute cette histoire, après avoir encaissé les investissements de nombreux sportifs et investisseurs sans avoir apparemment jamais rien reversé en retour ? Il s'en sort jusque-là plutôt bien, alors que Cavigal n'a pas réussi à le faire condamner pour avoir « bloqué la vente des tokens, empêchant ainsi le club de convertir la cryptomonnaie en euros sonnants et trébuchants », selon le journaliste de l'Équipe.

Depuis 2025, plusieurs plaintes ont toutefois été déposées à son encontre pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment. En parallèle, une enquête ouverte par le parquet de Nice traite également des accusations d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de blanchiment.

Selon les éléments disponibles, la justice aurait déjà entendue plusieurs personnes, mais pas encore Amaury Leveaux.

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Source : L'Équipe

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