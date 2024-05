Elon Musk et Donald Trump ont-ils vraiment parlé de cryptomonnaies ? Bloomberg rapporte qu'à quelques mois des élections présidentielles américaines, Trump et Musk auraient discuté de la régulation des cryptomonnaies, Trump cherchant à attirer de nouveaux électeurs en affichant son ouverture aux actifs numériques.

Donald Trump pourrait s'allier à Elon Musk

Alors que le sujet des cryptomonnaies et de leur régulation s'invite dans le débat politique à quelques mois des élections présidentielles aux États-Unis, le journal Bloomberg a rapporté hier qu'Elon Musk et Donald Trump auraient discuté de la régulation des cryptomonnaies. Trump cherche à attirer de nouveaux électeurs en mettant en avant son ouverture aux actifs numériques.

Selon Bloomberg, lors d'une convention républicaine, Elon Musk a abordé ses divers combats, notamment le développement des véhicules électriques via Tesla et son programme spatial avec SpaceX, et aurait exprimé son soutien général aux cryptomonnaies.

Le Wall Street Journal a également rapporté que Trump envisageait de confier à Musk un rôle de conseiller administratif si l'ancien président remportait l'élection présidentielle au mois de novembre prochain.

👉 Découvrez notre classement des 12 meilleurs portefeuilles pour sécuriser vos BTC en 2024

Cependant, bien que Trump et Musk se soient effectivement rencontrés, ils n'auraient pas réellement parlé de cryptomonnaies.

Dans une réponse à une publication, Musk a déclaré :

I love how legacy media just wakes up and goes “hmmm, let’s write about Elon, Trump and crypto” 😂 — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) May 30, 2024

« Je suis presque sûr de n'avoir jamais discuté de crypto avec Trump, bien que je sois généralement en faveur des choses qui déplacent le pouvoir du gouvernement vers le peuple, ce que la crypto peut faire. J'adore comment les médias traditionnels se réveillent et disent : " Hmm, écrivons sur Elon, Trump et la crypto " 😂 »

Elon Musk a donc lui-même démenti les affirmations de Bloomberg, déclarant qu'il ne se souvenait pas avoir parlé de cryptomonnaies avec l'ancien président des États-Unis.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La bataille entre Biden et Trump sur le sujet des cryptomonnaies

Ainsi, une bataille entre les 2 candidats à la présidentielle des États-Unis a commencé il y a quelques mois.

Alors que le gouvernement de Joe Biden a été strict à l'égard des cryptomonnaies au cours des 4 dernières années, proposant notamment d'augmenter les taxes sur les plus-values et d'imposer une taxe de 30 % sur l'électricité utilisée par les mineurs de Bitcoin, il semble aujourd'hui changer de direction.

👉 À lire également dans l'actualité – ETF Ethereum spot : BlackRock met à jour sa demande – Quand sera-t-il disponible ?

Cependant, des sources anonymes ont révélé au média The Block que l'équipe de campagne de Joe Biden a cherché à se rapprocher de l'industrie des cryptomonnaies pour mieux comprendre et obtenir des conseils sur la communauté et la politique liées aux cryptomonnaies.

Ce changement de direction par Biden intervient quelques semaines après que Donald Trump s'est publiquement positionné en faveur des cryptomonnaies, notamment en acceptant les donations via les actifs numériques.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.