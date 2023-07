La cryptomonnaie Verge (XVG) grimpe de 580% en 10 jours - Que se passe-t-il ?

Est-ce le début d'une nouvelle narrative ? Ou plutôt une hausse temporaire qui ne tardera pas à subir un retracement par le bas ? Avec un bond de plusieurs centaines de pourcentages, la cryptomonnaie Verge (XVG) intègre le top 200 des capitalisations du marché. La hausse de ce token coïncide avec les récents événements autour des cryptomonnaies anonymes sur la plateforme Binance. Cela a-t-il pu avoir un impact ?

Verge (XVG) remonte dans le Top 200

Quelle fut la surprise pour les détenteurs du token XVG lorsque son cours s'est envoyé de plusieurs centaines de pourcentages en seulement quelques jours.

Fondé en 2014 de manière open source, l'objectif de Verge est de démocratiser les transactions respectant les données personnelles des individus en s'appuyant sur des réseaux anonymes.

Pure coïncidence ou réelle corrélation, Binance s'exprimait au sujet du trading des cryptomonnaies à l'anonymat renforcé (CAE) seulement un jour avant l'explosion à la hausse du token XVG. Pour rappel, après avoir déclaré la fin des CAE sur sa plateforme, l'exchange numéro 1 au niveau mondial est revenu sur sa décision pour 7 des 12 cryptomonnaies concernées, dont celle du projet Verge.

Situé à 0,0016 dollar le 26 juin 2026, son prix grimpa rapidement vers de nouveaux sommets annuels jusqu'à atteindre 0,0094 dollar aujourd'hui, soit une hausse de 587% en l'espace de 10 jours, une performance rare en cette période de marché baissier.

Cours du Verge (XVG) du 26 juin au 05 juillet 2023

Est-ce que les autres cryptomonnaies anonymes impliquées par le revirement de Binance connaissent-elles des hausses similaires ? Selon leurs cours, aucune d'entre elles n'enregistre une telle performance. D'ailleurs, certaines ne constatent aucune hausse dépassant les quelques pourcentages depuis l'annonce de l'exchange, comme en témoignent les tokens PIVX et SCRT.

Une hausse à relativiser

Grâce à son importante croissance, la cryptomonnaie XVG a partiellement effacé la chute de son cours causée par la tendance baissière du marché. La dernière fois qu'elle avait atteint un tel niveau, c'était en avril 2022.

Toutefois, la vigilance s'impose pour les investisseurs : comme pour chaque token connaissant une progression fulgurante, le XVG a de grandes chances de connaitre un retracement vers le bas. De même, depuis son plus haut prix atteint en décembre 2017, son cours n'a jamais inscrit de nouveaux records :

Cours du Verge (XVG) entre mai 2016 et juillet 2023

Avec un ATH situé à 0,261 dollar, la cryptomonnaie est loin d'avoir rattrapé son plus haut prix. En témoigne le graphique ci-dessus, où la rapide progression de ces derniers jours semble minuscule face à ses précédentes hausses.

Depuis son plus haut, le XVG a chuté de 96%, soit un prix divisé par 20. Sur la même période, le Bitcoin (BTC) enregistre plus de 50% de bénéfice. De plus, notons que le prix auquel se stabilisait cette cryptomonnaie avant sa hausse (0,0016 dollar) se situait très bas en comparaison de son prix lors du cycle baissier précédent.

Dans l'univers des cryptomonnaies, il convient de faire attention à la volatilité, d'autant plus avec cette catégorie de token où les données relatives à l'analyse technique témoignent d'un progressif désintérêt autour du projet sur le long terme.

Sources : TradingView, CoinGecko

